Viele Freibäder bleiben bis Juni zu – Höchstens Einzelne dürfen schwimmen Unter strengen Auflagen können Freibäder ab nächster Woche teilweise öffnen. Doch angefragte Gemeinden warten vorläufig ab. Rafael Rohner

Im Freibad Elgg ist vieles schon bereit, wann es öffnen kann, ist aber noch unklar. Bild: Enzo Lopardo

In den nächsten Tagen lockt Badewetter. Ein frischer Schwumm in einem Freibad wird es für die meisten aber noch längere Zeit nicht geben. So bleibt zum Beispiel das Freibad in Andelfingen mindestens bis am 8. Juni ganz geschlossen. «Für uns lohnt es sich nicht, früher zu öffnen», sagt Stephanie Amsler, Gemeinderätin und Präsidentin der Schwimmbadkommission. Unter der Einhaltung von strengsten Auflagen wäre das ab nächster Woche zwar wohl teilweise möglich. Für eine Öffnung braucht es jedoch ein Schutzkonzept und das Versammlungsverbot müsste ebenfalls eingehalten werden.

Angefragte Freibäder in der Region warten deshalb mit einer teilweisen Öffnung vorläufig ab oder sie haben noch nicht entschieden, wie sie mit der Situation umgehen wollen.

Das Zögern ist nachvollziehbar, denn es ist nicht ganz einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Der Verband Hallen- und Freibäder hat auf seiner Website aufgelistet, was bei einer früheren Öffnung alles berücksichtigt werden müsste. So dürfen sich etwa nicht mehr als fünf Personen in einem Becken aufhalten – es sei denn, es handelt sich um ein grosses Schwimmerbecken – Liegewiesen sowie Garderoben dürfen nicht benutzt werden, ältere Personen sollen gar nicht ins Schwimmbad gehen und auch bei Ausbildungskursen und Trainings gilt die Fünfer-Regel.

Geschlossen bis zu den Sommerferien?

Selbst nach weiteren Lockerungen Anfang Juni müssen Freibäder demnach weiterhin strenge Auflagen befolgen. In einem auf der Website veröffentlichten Schutzkonzept führt der Verband diverse Massnahmen für Eingangsbereich, Duschen und Toiletten auf. Auch müssten unter anderem die Anzahl Eintritte reduziert und registriert werden, um sie allenfalls zurück verfolgen zu können. Zulässig wären pro zehn Quadratmeter Fläche nur eine Person.

«Damit die Abstandsregeln auf der Liegewiese eingehalten werden, müssten wir wohl einen Sicherheitsdienst engagieren.» Stephanie Amsler, Gemeinderätin Andelfingen

Die Andelfinger Gemeinderätin Stephanie Amsler geht deshalb davon aus, dass es mit einer Eröffnung des Freibads bis zu den Sommerferien schwierig wird. «Damit die Abstandsregeln auf der Liegewiese eingehalten werden, müssten wir wohl einen Sicherheitsdienst engagieren», sagt Amsler. «Das könnte wiederum zu Konflikten mit Badegästen führen, was wir nicht wollen.» Es sei daher ein klarer Entscheid des Gemeinderats gewesen, das Freibad vorerst geschlossen zu halten und zuerst die weitere Entwicklung abzuwarten.

Nur das Bistro öffnet

Auch das Schwimmbad in Seuzach bleibt mindestens bis Anfang Juni ganz zu, wie Gemeindepräsidentin Katharina Weibel sagt. «Wir beginnen jetzt aber mit den Vorbereitungsarbeiten für eine Öffnung, dazu gehört etwa die Wasseraufbereitung» Diese Arbeiten seien aufwändig und der Gemeinderat habe sie deshalb erst eingeleitet, als der Bundesrat Ende April in Aussicht stellte, dass Schwimmbäder Anfang Juni für alle öffnen dürfen. Am 27. Mai entscheidet der Bundesrat über nächste Lockerungsschritte.

In der Badi Stammheim ist Schwimmen zwar ebenfalls nicht möglich, hier öffnet ab kommenden Montag aber immerhin das Bistro, jedenfalls bei schönem Wetter. «Ob die Leute kommen werden, wissen wir nicht», sagt Pächterin Christine Daucourt. Ihr sei es wichtig, im Dorf wieder einen Treffpunkt zu schaffen. Zudem könnten sie so immerhin etwas Einnahmen generieren. Bis man wieder baden kann, ist es ein weiter Weg. «Momentan ist nicht ganz klar, welche Regeln bei einer Öffnung alle eingehalten werden müssen», sagt Daucourt. «Wir werden uns jedenfalls an die Empfehlungen des Verbands Swiss Aquatics halten.»

Die Gemeinden Zell und Neftenbach haben noch nicht entschieden, wie sie mit den Vorgaben für Schwimmbäder umgehen wollen. Zugänglich wären sie aber sowieso höchstens für einzelne Sportler. Wer also in den nächsten Wochen baden will, der weicht wohl auf Weiher, Flüsse oder Seen aus – und hält dabei Abstand zu anderen Badenden.

Training in Winterthur möglich

Eine Ausnahme ist das Hallenbad Geiselweid in Winterthur. Dieses öffnet bereits am Montag für Wassersportvereine. Dabei werde man Schutzkonzepte einhalten, schreibt Dave Mischler, Bereichsleiter Schule und Sport der Stadt Winterthur. Konkret bedeutet dies Social Distancing, Training maximal zu fünft, inklusive Trainer und maximal zwei Fünfergruppen pro Doppelbahn. Im 50-Meter-Becken dürfen sich maximal 30 Personen aufhalten. Zudem könne ab dem 11. Mai auch das Schulschwimmen im Hallenbad und in den Schulschwimmanlagen wieder stattfinden.

Die Quartierbäder in Winterthur bereiten sich zurzeit gemäss Mischler auf eine Öffnung am 8. Juni hin vor.

Ob allenfalls schon vorher das Schwimmbecken im Hallenbad Geiselweid oder das Olympiabecken im Freibad Geiselweid für das individuelle Schwimmen unter denselben Bedingungen wie für die Wassersportvereine geöffnet werden soll, sei noch nicht entschieden.