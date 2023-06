Eidgenössische Abstimmungen – Höchster Nein-Anteil zum Klimagesetz in Hagenbuch National wurden alle drei Vorlagen angenommen. Regional sieht es anders aus: Hagenbuch lehnt das Klimagesetz ab, Volken das Covid-19-Gesetz. Nicole Döbeli

Mit 59,1 Prozent wurde das Klimagesetz in der Schweiz am Sonntag deutlich angenommen. Im Kanton Zürich lag der Ja-Anteil mit 62,5 Prozent sogar noch etwas höher. Es gibt allerdings auch Gemeinden, die die Vorlage wuchtig abgelehnt haben. Am deutlichsten im ganzen Kanton fiel das Nein in der Gemeinde Hagenbuch mit 68,34 Prozent aus.

Die OECD-Mindeststeuer wurde schweizweit mit satten 78,4 Prozent angenommen. Im Kanton Zürich lag die Zustimmung mit 76,6 Prozent zwar etwas tiefer, aber abgelehnt wurde die Vorlage von keiner einzigen Gemeinde. Die höchste Zustimmung in der Region Winterthur findet sich in Hettlingen, wo der Ja-Anteil bei 84,87 Prozent liegt.

Auch die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes wurde deutlich angenommen, schweizweit mit 61,9 Prozent der Stimmen. Der Kanton Zürich sagte mit 66,5 Prozent Ja. In der Region Winterthur gab es wiederum mehrere Gemeinden, welche die Vorlage abgelehnt haben. Am deutlichsten fiel das Nein in Volken mit 60,48 Prozent aus. Direkt dahinter folgt Hagenbuch mit 60,36 Prozent.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

