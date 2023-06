St. Galler Kantonalschwingfest – Höchstnoten bringen Winterthurer Schwinger auf Platz 2 Fünf Athleten des Schwingklubs Winterthur traten zum St. Galler Kantonalschwingfest in Wittenbach an. Philipp Lehmann trumpfte dabei mit seinem 2. Rang auf. Stephanie Lanter

Mit viel Schwung schloss der Humliker Philipp Lehmann das St. Galler Kantonale auf dem 2. Rang ab. Foto: Stephanie Lanter

Mit einer blanken 10.00 startete Philipp Lehmann in den Tag. Auch für das Remis im zweiten Gang erhielt der Humliker die Höchstnote von 9.00 Punkten. Allerdings liess er sich dann vom Eidgenossen Marcel Räbsamen (Müselbach SG) auf den Rücken legen. Die nächsten drei Gegner hatten aber keine Chance mehr und mussten alle Sägemehl schlucken. Für diese drei Kämpfe erhielt Lehmann nochmals die Maximalnote von 10.00 Punkten. Somit beendete er das St. Galler Kantonale auf dem hervorragenden 2. Rang mit 57.50 Punkten.

Für die Qualifikation für den Schlusskampf reichte es ihm nicht ganz. Diesen entschied Damian Ott (Dreien SG) gegen den Sarganser Marco Good nach 23 Sekunden mittels Münger für sich, womit er seinen zweiten Kranzfestsieg der Saison feierte.

Christian Lanter hatte mit zwei gestellten Kämpfen einen etwas verhaltenen Start. Von dieser Misere liess er sich nicht beirren und legte seine nächsten drei Kontrahenten recht gekonnt ins Sägemehl. Für den dritten und fünften Kampf erhielt er sogar die Höchstnote. In der nächsten Begegnung ging es Lanter um den Kranz. Allerdings unterlag er dem Thurgauer Mario Schneider. Somit reichte es ihm nicht für den Kranz, aber trotzdem für sehr gute 55.75 Punkte auf Rang 9b.

Nach einem Sieg mit der Maximalnote setzte es für Patrick Rüegg eine Niederlage ab. Der nächste Gang endete gestellt, und nach einem weiteren Sieg mit Maximalnote musste er sich nochmals eine Niederlage eingestehen. Auch Rüegg kam nochmals aus sich heraus und erledigte seinen letzten Gegner mit der Höchstnote. Mit 55.75 Punkten schloss er auf Rang 9f ab.

Mit einem Unentschieden und zwei Siegen konnte Lucien Weibel zufrieden in den vierten Kampf steigen. Jedoch hatte er in den folgenden zwei Gängen keine Chance. Mit einem Sieg zum Abschluss erkämpfte er sich 55.25 Punkte, was ihn auf Rang 11b brachte. Nach einer Niederlage zum Auftakt holte Leo Schönenberger 10.00 Punkte für einen Sieg. Danach lief es ihm mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen nicht mehr so gut. Den letzten Kampf gewann er mit Maximalnote. Mit 54.25 Punkten kam er auf Rang 15i.

