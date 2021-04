Wenn die wirtschaftliche Grundlage der Ehe sich ändert, so bleibt doch die Hochzeit für viele ein attraktives Ritual – wie für dieses chinesische Paar, das sich in Leysin VD das Jawort gab. Foto: Thomas Delley (Keystone)

Die Ehe erlebe dramatische Zeiten, schrieben Kommentatoren, nachdem das Bundesgericht jüngst die Scheidungs-Rechtsprechung erneuert hatte. Es ist jetzt für Ex-Ehegatten schwieriger, nachehelichen Unterhalt zu bekommen. Weder Kinder noch ein fortgeschrittenes Alter bewahren Väter und Mütter (meist ist die Mutter betroffen) davor, nach der Scheidung wieder eine Arbeit zu suchen.

Die Ehe als Versorgungsinstitut und Lebensversicherung habe ausgedient, so das Fazit der neuen Rechtsprechung – und auch die Aussage von Bundesrichter Nicolas von Werdt. Nun stellt sich die Frage: Was ist die Ehe dann noch? Wozu noch heiraten, wenn das Vertrauen in den Fortbestand der Ehe nicht mehr abgesichert ist?