Kolumne Landluft – Hoffnungslos orientierungslos Eine Orientierungslaufgruppe aus Dachsen pflanzt Bäume – und bringt sich damit in Gefahr. Fabienne Grimm

Diese Kühe haben die Orientierung längst verloren. Illustration: Ruedi Widmer

Der Wald auf dem Cholfirst führt bei einer Orientierungslaufgruppe in Dachsen zu Sorgenfalten auf der Stirn und Brombeerdornen in den Waden. «Dicht und geschlossen» war gestern, heute luftet und lichtet es, weil die Bäume fehlen – Klimawandel und Borkenkäfer sei Dank. «Taten statt Worte», sagen sich da die Läufer. Mit Edelkastaniensetzlingen aus dem Süden bewaffnet sagen sie Klima, Käfer und Kargheit den Kampf an.

Vereine, Bäume und gute Absichten: Das lässt das Herz jeder Lokalaktivistin höherschlagen. Doch die Aktion birgt auch Gefahren – gerade für Orientierungsläufer. Passt man nicht auf, wird aus dem schütteren Wald schnell ein undurchdringlicher Dschungel. Die Orientierungshilfe «bei der grossen Eiche rechts» kann man so gleich mit den Setzlingen im Boden begraben. Für noch mehr Verwirrung sorgen Wein-, Witz- und Biberwege, deren Tafeln Läuferinnen und Läufer auf Abwege verleiten. Schilderwald und Baumexzess – schon ist die Orientierungslosigkeit perfekt.

Ganz prekär wird die Lage für die Läuferinnen aber dann, wenn sich in den südländischen Bäumen auch noch südländische Vögel einnisten. Grüne Papageien, die – auch dem Klima sei Dank – wohl in Zukunft die Wälder der Region bevölkern werden, lassen nicht nur Zweifel am Weg, sondern auch am Aufenthaltsort aufkommen. Die Vermutung liegt nahe, man sei vom Cholfirst aus Versehen nach Indien gerannt.

Heute noch Gegenstand verstaubter Anekdoten, sind Suchaktionen nach verirrten Läufer auf dem Cholfirst also wohl bald an der Tagesordnung. Aber wer weiss, vielleicht liegt ja gerade darin der Reiz. Eine vollkommen neue Herausforderung, weil man vor lauter Bäumen den geliebten «Heimwald» nicht mehr sieht.

