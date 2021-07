Auftritt von Brandão/Faber/Hunger – Hoffnungslosigkeit mit Blick auf den See Das Schweizer Star-Trio spielte in Montreux. Es war: Mundart, so schön wie lange nicht mehr. Ane Hebeisen

Nahe am Wasser gebaut: Die neue Seebühne und die Musik von Sophie Hunger, Dino Brandão und Faber. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Von weitem betrachtet, sieht es ein bisschen aus wie die Sitzplatztribüne eines abstiegsgefährdeten Challenge-League-Vereins, das neue Seebühnen-Auditorium des Montreux Jazz Festival. In Wirklichkeit ist es dann doch etwas edler, schmucker und gastlicher. Montreux-Standard eben.

Doch ein bisschen ungerecht ist es ja schon: Die Veranstalter setzten in der Hochblüte der Pandemie auf ein Festival im kleinen Rahmen, und prompt wäre heute anstatt der 500 Sitzplätze das Zehnfache an Publikum erlaubt. Irgendwann wars fürs Expandieren jedoch zu spät. So gibt es an diesem Freitagabend also keine Staulagen an der Uferpromenade, wo sich – im krassen Gegensatz zu herkömmlichen Montreux-Jazz-Festival-Abenden – nicht mehr Flaneure tummeln als an einem ordinären Sommerabend.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung