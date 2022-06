Camille Lothe an SVP-Parteispitze – Hoffnungsträgerin im Gegenwind Die Stadtzürcher SVP wählte Camille Lothe nur knapp zur neuen Präsidentin. Die Erwartungen an sie sind nun hoch. Martin Huber

Camille Lothe, die neue Präsidentin der SVP Stadt Zürich. Foto: Nicole Philipp

Sie ist die Frau mit der pinken Pistole. In einem Youtube-Video von 2019 zum Abstimmungskampf um das Waffenrecht hantiert Camille Lothe in einem pinken Dekor mit einer pinkfarbenen Pistole. Ihre Social-Media-Auftritte, Partybilder und «Arena»-Auftritte haben die 28-jährige Politologin und Präsidentin der Jungen SVP Zürich in den vergangenen Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.