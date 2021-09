Schweizer Reaktionen auf deutsche Wahlen – «Eine Regierungsbeteiligung der FDP ist positiv für die Schweiz» Ständeräte und Nationalrätinnen der Aussenpolitischen Kommission ordnen ein, was die deutschen Wahlen für die Beziehungen zur Schweiz und die künftige Zusammenarbeit bedeuten Fabian Renz

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ging als Sieger aus der deutschen Bundestagswahl hervor. Foto: Michael Sohn (AP/Keystone)

Noch ist unklar, wer in Deutschland Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird. Die meisten Stimmen hat aber die SPD mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz erhalten – und so finden in der Schweiz denn auch selbst Bürgerliche wie Nationalrat Rino Büchel (SVP), dass Scholz’ Gegenspieler Armin Laschet die geringere Legitimation besitzt, die Kanzlerschaft für sich zu reklamieren.

Ansonsten beurteilen die angefragten Mitglieder der Aussenpolitischen Kommissionen das Wahlergebnis vorsichtig optimistisch. Insbesondere der voraussichtliche Einzug der FDP in die Regierung stimmt manche Parlamentarierinnen und Parlamentarier hierzulande zuversichtlich. Mit einem liberalen Standpunkt wachse das Verständnis für die Schweizer Positionen, glauben sie.