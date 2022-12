EHCW chancenlos gegen La Chaux-de-Fonds – Hohe Niederlage an einem sinnfreien Termin Mit einer sehr jungen Mannschaft ist der EHC Winterthur dem Tabellenzweiten La Chaux-de-Fonds ziemlich ausgeliefert und verliert 1:7. Der Anschluss an die Playoff-Plätze geht immer mehr verloren. Urs Kindhauser

Viele Gegentore, aber auch viele Paraden: Niels Riesen bei seinem ersten Einsatz in der Swiss League für den EHCW. Foto: Alberto Cortes

Es war ein Abend, an dem die ganze Schweiz vor dem Fernseher sass. Die ganze Schweiz? Nein! In einer kleinen Eishalle im Norden … waren es, grob geschätzt, rund 160 Zuschauerinnen und Zuschauer, die dem Achtelfinal an der Fussball-WM den Eishockey-Match Winterthur gegen La Chaux-de-Fonds vorzogen. Unter ihnen die die Treuesten der Treuen aus La Chaux-de-Fonds. Natürlich fragt man sich, was den Spielplaner geritten hat, auf diesen nicht ganz unerwarteten Termin der Schweizer Fussballer in Katar eine volle Swiss-League-Runde anzusetzen. Man weiss es nicht. Fest steht aber: Anders als Sierre und Basel sowie Thurgau und Olten, die ihre Spiele kurzfristig auf Montag respektive Mittwoch verschoben, war das beim EHCW nicht möglich. Denn die Winterthurer brauchten mit ihrem knappen Kader den zusätzlichen Ruhetag nach der Partie vom Samstag. Am Donnerstag holen sie ausserdem den Match in Sierre nach.

EHC Winterthur – HC La Chaux-de-Fonds 1:7 Infos einblenden (1:4, 0:2, 0:1). – Deutweg. – 160 Zuschauer. – SR Arpagaus/Stricker; Ammann/Grau. – Tore: 9. Fuhrer (Privet) 0:1. 12. (11:03) Fuhrer (Eugster, Jaquet) 0:2. 13. (12:20) Jaquet (Bengtsson, Chanton) 0:3. 14. (13:16) Huguenin (Matewa, Suter) 0:4. 16. (14:36) Wilkins) 1:4. 23. Huguenin (Andersons/Ausschluss Guignard) 1:5. 40. (39:39) Achermann (Andersons) 1:6. 56. Berthon (Ausschluss Del Ponte!) 1:7. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen den EHCW, 3-mal 2 gegen den HCC. – EHCW: Riesen; Bartholet, Schüpbach; Hunziker, Steiner;Thévoz, Törmänen; Deussen; Lekic, Beglieri, Jobin; Haldimann, Wilkins, Ramel; Staiger, Valenza, Ren; Hofstetter, Guignard. – HCC: Östlund; Matewa, Huguenin; Jaquet, In-Albon; Del Ponte, Chanton; Gehringer; Andersons, Achermann, Bengtsson; Schweri, Berthon, Topping; Fuhrer, Suter, Eugster; Rüegsegger, Privet, Carbis; Voirol. – Bemerkungen: EHCW ohne Barbei, Chiquet, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt) sowie Schijanow, Posch, Rubin, Greuter, Moreno (überzählig), Orlov (U20-Nationalteam Frankreich); erstmals mit Jayson Ren und Antoine Guignard, zwei U20-Junioren von Lausanne respektive Servette. 1. Pfostenschuss Achermann. 42. Pfostenschuss Haldimann

So knapp wie vor ein paar Tagen in Weinfelden, als gerade noch neun Stürmer zur Verfügung standen, war das Winterthurer Kader allerdings nicht mehr. Denn Sportchef Mario Antonelli hatte gezaubert und zwei Junioren aus der Romandie aufs Matchblatt gebracht: Der 18-jährige Antoine Guignard kommt aus der U20 von Servette, der ein Jahr ältere Jayson Ren aus der U20 Lausannes. Im Tor stand ausserdem der 19-jährige Klotener Niels Riesen, der ebenfalls seinen ersten Swiss-League-Match für den EHCW absolvierte.

Früh entschieden

Wenn eine so junge Mannschaft dann gegen ein Team der Güteklasse von La Chaux-de-Fonds spielt, das seine Verletzungsmisere mindestens teilweise schon hinter sich hat und das Matchblatt füllt, dann wird das eine klare Sache. Das war schon früh so. Denn La Chaux-de-Fonds zog im ersten Drittel innert gut vier Minuten auf 4:0 davon. Die ersten beiden Tore erzielte Léonardo Fuhrer nach Abprallern von Riesen das 3:0 und das 4:0 waren satte Schüsse der Verteidiger Arnaud Jaquet und Anthony Huguenin.

Beim EHCW konnte sich nur Matt Wilkins einmal durchsetzen. Beim Treffer zum 1:4 bestach der Kanadier mit der Puckeroberung wie dem Abschluss. Es ist klar: Um in der Swiss League zu bestehen, braucht der EHCW mehr Spieler dieses Formats. Klar war auch: Spannend würde diese Partie nicht mehr. Vielmehr bekam sie Trainingsspielcharakter. La Chaux-de-Fonds liess die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen, Riesen konnte sich das eine oder andere Mal auszeichnen und hatte kurz vor Schluss dann auch den grossen Patzer: Er liess einen Befreiungsschlag von Eliot Berthon zum 1:7 ins Tor gleiten. Der EHCW hatte zwar auch die eine oder andere gute Offensivszene. Doch das Resultat wurde immer klarer.

So reicht es nicht

Der EHCW verliert nun oft, zu oft. Die siebte Niederlage hintereinander war eine gegen ein La Chaux-de-Fonds, gegen das die junge Mannschaft auch diesmal keine Chance hatte. Jede Woche wird auch der Rückstand auf die Playoff-Plätze etwas grösser. 14 Zähler beträgt er bereits zum achtklassierten Basel, das regelmässig punktet, so auch am Montag in Sierre. Es sieht ganz danach aus, als habe man beim EHCW zu lange zugeschaut, wie das Kader verletzungsbedingt dünner wurde, ohne zu reagieren. Das ist nicht die Schuld des Sportchefs, der ohne Geld nicht viel anderes tun kann, als irgendwo willige U20-Spieler aufzutreiben, um die Lücken zu füllen. Die müssen erst einmal ans Niveau der Swiss League herangeführt werden. Gegen La Chaux-de-Fonds bekamen sie eine guten Eindruck davon, wie hoch dieses ist.

Bis zur Nationalmannschaftspause nächste Woche tritt der EHCW noch zweimal auswärts an. Am Donnerstag in Sierre und am Sonntag in Basel. Wenn man sich noch eine kleine Chance auf die Playoff-Teilnahme ausrechnen will, braucht es nun Siege.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.