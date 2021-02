Corona-Verstoss geahndet – Hohe Strafe für den Polizisten-Anhuster Ein Mann hat im letzten April bei der Migros Deutweg einen Polizisten angehustet. Nun wurde der Huster per Strafbefehl verurteilt. Gregory von Ballmoos

Ein Stadtpolizist wurde im April bei einer Personenkontrolle angehustet. Der «Huster» wurde nun verurteilt. LAB

Die erste Welle der Corona-Pandemie hatte am 6. April ihren Höhepunkt schon überschritten. Der Kanton meldete für den Tag 114 neue Fälle und 198 Hospitalisierte. Das ganze Land befand sich mitten in der «ausserordentlichen Lage», sämtliche Kompetenzen lagen in den Händen der Landesregierung. «Bleiben Sie zu Hause», sagte Bundesrat Alain Berset (SP) immer wieder.

Nicht zu Hause blieb an diesem 6. April ein 58-jähriger Schweizer. Er traf sich mit Kumpanen vor dem Migros Deutweg an der Pflanzschulstrasse und pöbelte Leute an. Bei einer Personenkontrolle durch eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur hustete der Mann einen Polizisten an. Daraufhin wurde er verhaftet und sass zwei Tage im Gefängnis. Nun wurde der 58-Jährige per Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt.