Kolumne Landluft – Hohe Zeit der Schulreisen Vor den Sommerferien ist in der Region Winterthur wieder viel Betrieb in den Zügen. Da hilft nur Gelassenheit. Rafael Rohner

Die Landluft ist die Kolumne des Regionsressorts und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Wenn ich an Schulreisen in der Primarschulzeit zurückdenke, kommt mir als Erstes der Proviant in den Sinn. Im Zugabteil Chips und Gummibärchen teilen, später am Feuer einen Cervelat bräteln und die schwarzverkohlten Spitzen an beiden Enden abbeissen, herrlich!

Auch der Bundesrat unternimmt jeweils kurz vor den Sommerferien eine Reise, dieses Jahr ging es nach Schaffhausen und in das Tessin. Selbst bei den Bundesrätinnen und Bundesräten gehört das Essen im Zug natürlich mit dazu: Der Bundesratssprecher veröffentlichte am frühen Morgen ein Bild aus dem Speisewagen, mit frischen Brötchen, weissem Gedeck und roten Rosen. Später war die Gruppe gut gelaunt auf dem Fels in der Mitte des Rheinfalls zu sehen, gestärkt vom Frühstück.

Der Bundesrat auf dem Weg nach Schaffhausen. Foto: Twitter/@BR_Sprecher

Die fröhliche Grundstimmung am Morgen im Zug erinnert mich ebenfalls an die Schulreisen von damals: Durch die Gegend rennen, in anderen Abteilen nachgucken, was gerade besprochen (und schnabuliert) wird. Schere, Stein, Papier, vielleicht noch ein Liedchen anstimmen?

Leidtragende sind jene Mitreisenden, die nicht unbedingt einen schönen Ausflug vor sich haben, sondern einen Tag im Büro. Auch als Begleitperson einer Klasse sieht man das Ganze von einer anderen Seite. «Hey, ihr da! Bitte keine Pommes Chips und Gummibärchen am Boden!» Und das Hin- und Herklettern zwischen Abteilen ist sowieso nicht gern gesehen, könnte ja etwas passieren oder andere stören.

Wer aber einen Tag mit einer fröhlichen Schulklasse unterwegs ist, wird bis zur Rückreise viel gelassener. Spätestens nach dem Programmpunkt Beerenpflücken ist klar, heute geht niemand mit sauberen Kleidern nach Hause.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

