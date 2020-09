Seuzach Gemeindeversammlung – Hohe Zustimmung, tiefe Beteiligung Es kamen weniger Stimmberechtigte als sonst. Die Jahresrechnung und die Abrechnung für die Notunterkunft wurden in Seuzach aber klar gutgeheissen. Dagmar Appelt

Der Rösslipark im Zentrum von Seuzach mit dem Wahrzeichen, dem Wappentier. Foto: pd

Die Gemeindeversammlung in Seuzach verzeichnete am Montagabend einen «Minusrekord», wie Gemeindepräsidentin Katharina Weibel sagte. Sie bezog sich dabei auf die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zur Versammlung erschienen sind. Lediglich 56 Stimmberechtigte wurden ausgezählt. Mit Schutzmaske und in gebührenden Abständen verteilten sie sich im Publikum. Üblicherweise nehmen in Seuzach 100 und mehr Stimmberechtigte an einer Gemeindeversammlung teil.