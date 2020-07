Eine verletzte Person – Hoher Sachschaden bei Brand in Wallisellen Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Wallisellen ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden.

Die Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht ausrücken. Symbolbild Keystone

Kurz nach 0.30 Uhr stellten Anwohner in einer Nachbarliegenschaft in Wallisellen Rauch fest. Sie konnten vor dem Eintreffen der Löschkräfte eine 90-jährige Frau unverletzt aus dem Einfamilienhaus bringen. Die ausgerückte Feuerwehr rettete während den Löscharbeiten einen Mann aus dem brennenden Haus. Der 61-Jährige musste nach einer Erstversorgung vor Ort mit Brandverletzungen und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der Brand, der im ersten Obergeschoss der Liegenschaft ausgebrochen war, konnte rasch gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Räume stark rauch- und russgeschwärz. Der Sachschaden wird auf über hunderttausend Franken geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Wallisellen, eine Patrouille der Kommunalpolizei Wallisellen, ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, ein Notarzt vom Spital Bülach sowie ein Helikopter der Rega in Einsatz.

( mps )