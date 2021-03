Feuer in Wangen-Brüttisellen – Hoher Sachschaden durch Brand in Lagerhalle Beim Brand eines Lagergebäudes in Brüttisellen ist am Sonntagnachmittag erheblicher Sachschaden am Gebäude und dem eingelagerten Material entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Brand in dem Lagergebäude forderte die Einsatzkräfte am Sonntag. Foto: PD / Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 16 Uhr meldete ein Passant am Sonntagnachmittag, dass das Lagergebäude an der Haldenstrasse in Brüttisellen brennen würde. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, brachte die Feuerwehr durch ihr rasches Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte zudem ein Übergreifen der Flammen auf nahe stehende Gebäude. Die Bewohner eines benachbarten Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Sie konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Am Gebäude selbst sowie dem darin eingelagerten Material der Werke Wangen-Brüttisellen entstanden Sachschäden von über einhunderttausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Abklärungen durch den Brandermittlungsdienst.

Wegen des Brandes wurde die Haldenstrasse im betroffenen Bereich während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Dübendorf, die Feuerwehr Wangen-Brüttisellen, Gemeindevertreter sowie vorsorglich eine Ambulanz von Regio 144 im Einsatz.

mst