Brandursache unklar – Hoher Sachschaden nach Brand in leerem Einfamilienhaus In Bauma ist am Donnerstagabend in einem leer stehenden Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen, verletzt wurde niemand.

In Bauma brannte ein leer stehendes Einfamilienhaus. Foto: mdu

Kurz vor 19 Uhr meldete der Besitzer eines Einfamilienhauses in Bauma bei Schutz und Rettung, dass sein Haus in Bauma in Flammen stehe. Die Feuerwehr hatte laut Mitteilung der Kantonspolizei den Brand zwar schnell im Griff, doch am Haus entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand, denn das Haus war nicht mehr bewohnt.

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Kantonspolizei Zürich ermittelt.

( gvb )