Brand in Wiesendangen – Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand Personen oder Tiere wurden beim Brand in der Nacht auf Samstag nicht verletzt.

Die Scheune in Vollbrand: Die Flammen griffen aber nicht auf das angebaute Wohnhaus über. Foto: Kantonspolizei Zürich

Eine Scheune ist am Freitagabend in der Gemeinde Wiesendangen in Flammen aufgegangen. Personen oder Tiere wurden beim Brand nicht verletzt. Es ist jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden.

Ein Fahrzeuglenker, der auf der nahen Autobahn unterwegs war, hatte den Brand im Ortsteil Bertschikon bei Attikon um 23 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte dann eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Die Mitglieder der Feuerwehren Wiesendangen, Gachnang und Frauenfeld konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Sie konnten so verhindern, dass die Flammen auf das angebaute Wohnhaus übergreifen konnten. Die Brandursache ist noch unklar.

SDA

