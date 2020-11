Was in Zürich schon seit einiger Zeit möglich ist, wird nun ab nächstem Mittwoch auch in Winterthur Wirklichkeit: Das Telefonieren mit dem Samichlaus. Allerdings hat der Samichlaus inzwischen ein – wenn auch nur leicht – moderneres Telefon als auf dem Foto zu sehen ist.

Foto: St. Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich