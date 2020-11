29. Minute

Beide Teams bemüht, aber unpräzis

Beide Teams können nur kurzzeitig in der Zone des Gegners verweilen. Dann geht die Scheibe verloren und es geht schnell in die andere Richtung. Besonders den Lakers scheinen im Angriff die Ideen zu fehlen. Die Lions kommen nun zu einigen Chancen. Hollenstein findet in der Mitte vor dem Tor Suter. Dieser lenkt ab. Doch die Scheibe geht weit am Tor vorbei.