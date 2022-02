Finnland - Schweiz im Liveticker – Die Schweizerinnen liegen 0:1 zurück

19' - Die Schweiz mit Mühe

Die Schweizerinnen kommen mittlerweile kaum noch zu Entlastungsangriffen, Andrea Brändli im Schweizer Tor rückt immer mehr in den Fokus. Im Moment geht es für die Schweizerinnen in erster Linie darum, nur mit einem 0:1-Rückstand in die erste Pause zu gehen.