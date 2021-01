Zusammenfassung

Der erste von zwei Riesenslaloms in Adelboden trägt bisher einen Namen: Alexis Pinturault. Der Franzose zog im ersten Lauf mit der Startnummer 1 eine Fahrt in den Schnee, an die keiner herankam. Der Schweizer Marco Odermatt sagt vor dem zweiten Lauf (13:15 Uhr, live): «Es wird schwer, Alexis noch abzufangen.»

Am ehesten könnte das Odermatt selbst gelingen. Er liegt als Zweiter 0,96 Sekunden hinter dem Sieger von Alta Badia. Den grössten Teil seines Rückstands handelte sich Odermatt auf der eisigen Piste am Chuenisbärgli wegen eines Fehlers kurz vor dem Flachstück ein. Der Führende im Riesenslalom-Weltcup sagt: «Es wäre mehr möglich gewesen, aber mit dieser Fahrt nehme in den zweiten Zwischenrang gerne.»

Zweitbester Schweizer ist Justin Muriser. An seinem 29. Geburtstag liegt er auf Platz 5 mit 1,28 Sekunden hinter Pinturault. Loïc Meillard hat 1,57 Sekunden Rückstand und ist als Neunter der dritte Schweizer in den Top-10.

Ausgeschieden ist Gino Caviezel, mit einem Fehler kurz nach dem Start. Möglicherweise war der Fehler auch der Nachricht geschuldet, die das Schweizer Ski-Team vor dem ersten Lauf verkünden musste.

Ginos Bruder Mauro Caviezel war am Donnerstag im Training in Garmisch gestürzt. Am Freitag kommunizierte Swiss-Ski, dass Caviezel eine Hirnerschütterung erlitten habe – und vermutlich auch eine Knieverletzung. Der 32-Jährige war über Nacht im Spital geblieben und reiste am Freitag in die Schweiz. Mit Sicherheit wird Caviezel das Wengen-Wochenende verpassen. (saw)