Super League

35.

Die Zuschauer kommen hier bislang höchstens am Bildschirm auf ihre Kosten (Bezahlfernsehen, Sie verstehen…). Es ist eine zähe Sache, Schiedsrichter Dudic hätte mit etwas weniger Kartengeiz schon das ein oder andere Mal Gelb zeigen können. GC ist etwas bestimmender, Stürmer Sène ist den Verteidigern vor ihm physisch überlegen. Aber eben, so richtig gepflegt sieht das alles nicht aus. Oder im Trainersprech: Ein kontrollierter Auftritt aus gesicherter Defensive. So klingt's gut!