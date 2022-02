Olympia-Super-G Frauen - Schweizer Freudentaumel: Gut-Behrami holt Gold, Gisin Bronze

Zusammenfassung

Lange hat es nicht so recht passen wollen mit Lara Gut-Behrami und Grossanlässen. Gemessen an ihren Erfolgen im Weltcup, sagenhafte 34 Rennen hat sie dort schon gewonnen, war die Ausbeute an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen eher bescheiden. Doch wie die Tessinerin innerhalb von nur einem Jahr diese Bilanz aufpoliert, das ist ebenso sagenhaft. Weltmeisterin im Riesenslalom, Weltmeisterin im Super-G, Dritte in der Abfahrt, das ist die 30-Jährige geworden in Cortina d’Ampezzo.

Und jetzt, in Peking, nach schwierigen Wochen und Monaten mit starker, hartnäckiger Erkältung zu Beginn der Saison, heftigem Sturz in St. Moritz und Zwangspause wegen positivem Coronatest? Schlägt sie erneut so richtig zu. Bronze im Riesenslalom gab es am Montag schon, nun darf sich Gut-Behrami Olympiasiegerin nennen. Sie gewinnt den Super-G in Yanqing mit 22 Hundertsteln Vorsprung auf Mirjam Puchner. Es ist der nächste ganz grosse Coup für die Gesamtweltcupsiegerin von 2016.

Dass der Schweizer Freudentaumel noch grösser wird, dafür sorgt Michelle Gisin, die Bronze gewinnt. Es ist eine starke Reaktion auf die Enttäuschung im Slalom, in dem sie Zweite war zur Halbzeit, sich viel ausrechnete – und sich mit Rang 6 begnügen musste. Die Engelbergerin ärgert sich darüber, dass sie im unteren Streckenteil auf die blaue Farbe geriet und Tempo verlor – und letztlich nur 8 Hundertstel fehlen auf die Österreicherin Mirjam Puchner, die Silber holt.