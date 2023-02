Die Zweite

Welch eindrückliche Antwort von Mikaela Shiffrin: Nach dem Out im Kombinations-Slalom mit der Goldmedaille vor Augen kamen unweigerlich Erinnerungen hoch an die Olympischen Spiele 2022 in Peking, als die Amerikanerin im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination ausschied. Nur elf Hundertstel fehlen ihr letztlich zum Titel, mit Silber hat sie ihren WM-Medaillensatz im Super-G nun komplettiert (2019 Gold, 2021 Bronze).