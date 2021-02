Vor dem Rennen

Hallo und herzlich willkommen zum hoffentlich ersten Rennen dieser Ski-WM. Das war ja schon etwas harzig hier mit dem Start, das Wetter erlaubte bisher noch keine Wettkämpfe, weshalb schon erste Terminsorgen auftauchten. Aber heute sind wir guter Dinge, dass es endlich richtig losgehen kann.

Apropos guter Dinge und endlich: Die grosse Favoritin dieses Super-G von heute heisst natürlich Lara Gut-Behrami. Die letzten vier Rennen in dieser Disziplin konnte die Tessinerin gewinnen, es ist also Zeit, dass die Ausnahmeathletin auch mal an einem Grossanlass reüssiert, findet auch unsere Kolumnistin Sonja Nef. Natürlich, Silber und Bronze an einer WM oder Olympia sind keine Alltagsleistungen. Aber Gut-Behrami bewies schon mehrfach, dass sie zu Höherem berufen ist. Natürlich wollen wir hier auch nicht zu viel Druck aufsetzen, aber: Go for Gold, Lara!