Gastronomie in Winterthur – Holy Cow will bleiben Die Burgerkette hat einen Nachmieter für ihre Filiale an der Obergasse gefunden. Den Standort Winterthur hält sie noch immer für attraktiv. David Herter

Vor Weihnachten wurde die Filiale an der Obergasse geschlossen – weil das Lokal nicht mehr zur Marke Holy Cow passte. Foto: David Herter

Bessere Burger. Das verspricht die Holy Cow Gourmet Burger Company seit 2009. Von ihren Konkurrenten will sie sich mit Fast Food in besserer Qualität und mit Lieferanten aus der Region abheben.

Seit vier Jahren führte die Lausanner Firma auch an der Obergasse 15 in Winterthur eine Filiale. Am 20. Dezember wurde diese geschlossen. Das Ladenlokal, in dem früher der Comic-Laden Zappa-Doing und die Café-Bar Fumetto eingemietet waren, steht zurzeit leer.

Zufriedene Stammkunden

Das Ende der Geschichte sei das nicht, sagt Sven Gerster, Leiter Geschäftsentwicklung von Holy Cow. «Wir bleiben in Winterthur.» Das Konzept funktioniere. Die Burgerkette habe sich in der Stadt ein Stammpublikum aufbauen können.