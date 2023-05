Wasserversorgung Kleinandelfingen – Jahresbericht für dieWasserbezüger aus Alten, Kleinandelfingen und Oerlingen

2022 wird als ein sehr schönes und heisses Jahr in Erinnerung bleiben, über die ganze Vegetationszeit war genügend Regen Mangelware, mit langen Hitzeperioden über 30 Grad Celsius.

Wasserlecks Gemeindegebiet Kleinandelfingen

Im vergangenen Jahr mussten wir im gesamten Gemeindegebiet vier Lecks reparieren; alles Leitungsschäden in Oerlingen, zwei im Madwies-Quartier und zwei an der Weiherstrasse.

Leitungssanierungen 2022

Bei guten Bedingungen konnte die erste von drei Sanierungsetappen in Oerlingen gebaut werden. An der Madwiesstrasse und der alten Rudolfingerstrasse wurden zuerst die Wasserleitungen und die neuen EKZ Leerrohre eingebaut, anschliessend die Randabschlüsse und Entwässerung erstellt. Die Belagstragschicht wurde in zwei Etappen eingebaut. Der Feinbelag wird erst am Ende der drei Sanierungsetappen eingebaut. Die Tiefbauarbeiten wurden durch die Firma Imthurm und die Rohrlegearbeiten von Urs Aerne erbracht.

Geplante Arbeiten 2023

Die zweite Sanierungsetappe des Projekts Madwis-Loo startet ab Mitte April. Zuerst wieder an der Madwiesstrasse, anschliessend wird die Unterloostrasse saniert. Einen kleinen Leitungsersatz gibt es zwischen der Schaffhauserstrasse und der Weiherstrasse. Bei dieser Verbindungsleitung gibt es noch ein Teilstück, das über hundert Jahre alt ist.

Beurteilung Trink- und Löschwasser Kleinandelfingen und Alten

Beide Dörfer beziehen das Trink-, Brauch- und Löschwasser zu 100 Prozent von der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen.

Das Trinkwasser, das die Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen, aus dem Grundwasserpumpwerk (GWPW) Schmugglerweg an die Verbandsgemeinden abgibt, wurde dabei vom kantonalen Labor Zürich gesamthaft 19 Mal mikrobiologisch untersucht, davon zwei gesamtchemische Untersuchungen. Im Zeitraum der Pumpenstörung wurden auch im Notwasserpumpwerk (NWPW) Untergries 13 Beprobungen durchgeführt.

Wasserverbrauchsvergleich ganze Versorgung 2020 bis 2022

Wasserversorgung Alten und Kleinandelfingen

Alle Proben weisen konstante Werte aus:

Wassertemperatur: circa 12.6 bis 13.1 Grad Celsius.

Gesamthärte: 17.3 bis 18.1°f H

Nitrat: 3.3 bis 4.7 Milligramm pro Liter

PH- Wert: 7.2 bis 7.9

Pestizide: nicht nachweisbar

Oerlingen bezieht das Wasser von der Gruppenwasserversorgung Kohlfirst. Die Wasserqualität entspricht auch hier klar den an Trinkwasser gestellten Anforderungen:

Gesamthärte: ungefähr 20 bis 23°f H

Nitrat: ungefähr 3 bis 6 Milligramm pro Liter

PH-Wert: 7.8

Für Fragen oder Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Brunnenmeister G. Bichsel unter 079 307 59 74 oder an die Gemeindeverwaltung unter 052 305 22 33. Zum Schluss bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und das gegenseitige gute Einvernehmen.

Dies ist eine Mitteilung der Gemeinde Andelfingen vom 10. März 2023.