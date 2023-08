Grosseinsatz in Menznau – Holzfirma steht in Flammen – 240 Feuerwehrleute im Einsatz Auf dem Firmengelände einer Holzverarbeitungsfirma aus dem Kanton Luzern ist ein Feuer ausgebrochen. Noch ist die Ursache unklar.

Rauchsäulen steigen in den frühen Morgenstunden auf: Auf dem Firmengelände der Swiss Krono AG steht ein Gebäude in Vollbrand. Foto: 20 Minuten

Auf dem Firmengelände der Swiss Krono AG in Menznau LU ist am Mittwochmorgen in einer Holzlagerhalle ein Grossbrand ausgebrochen. Im Einsatz stehen 240 Feuerwehrleute. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Brand brach in einem Holzlager auf dem Firmengelände aus, wie eine Sprecher der Luzerner Polizei eine Meldung von «Blick» gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Es seien mehrere Feuerwehren im Einsatz. Auf Bildern und Videos sind meterhohe Flammen und ein Grossbrand zu sehen.

«Es brennt das ganze Gebäude», sagte Vinzenz Graf, Feuerwehrinspektor des Kantons Luzern, zu einem Bericht von «PilatusToday». Dessen Fläche betrage 10'000 bis 12'000 Quadratmeter.

Herausforderung bei der Löschwasserversorgung

Das Feuer brach laut Graf gegen halb vier Uhr morgens aus. Den Feuerwehren gelang es seither, das Feuer in einem Teil des Lagerbaus, wo sich Maschinen befinden, unter Kontrolle zu bringen. Dadurch sei die Gefahr für andere Gebäude gebannt worden.

Der Teil des Gebäudes mit Holzschnitzeln brenne aber nach wie vor mit grosser Intensität. Eine Herausforderung für die Feuerwehren sei es, genug Löschwasser zur Verfügung zu haben. Aktuell würde die Verbindung zu einem vier Kilometer entfernten Gewässer installiert.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.