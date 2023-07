Neue Stege im Auenwald – Holzstege in den Thurauen erneut einsturzgefährdet Nach nicht einmal vier Jahren sind die Stege im Auenwald südlich des Thurspitzes abermals gesperrt. Der Grund für das morsche Holz ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Markus Brupbacher

Nach 2019 ist der Steg in den Thurauen nun erneut gesperrt, weil das Holz morsch geworden ist. Foto: Markus Brupbacher

Wer einmal trockenen Fusses und legal mitten durch einen unwegsamen Auenwald gehen will, der kann das südlich des Thurspitzes tun. So führt dort, wo die Thur in den Rhein mündet, ein Holzsteg durch den dichten Wald. Dieser wird bei Hochwasser regelmässig überflutet, wodurch ein Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten entsteht.