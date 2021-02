Gastrokolumne Angerichtet – Home-Delivery Mal was anderes als Thai, Sushi oder Pizza? Das Menü der Nachbarsbox bietet Abwechslung und enttäuscht auch das Kleinkind nicht. Deborah Stoffel

Alles schön angerichtet: Die erste Hürde, nämlich dass das Essen beim Eintreffen auch appetitlich aussieht, schaffen Nachbarsbox und Lieferdienst locker. Von oben links im Uhrzeigersinn: Asia Bowl, Süsskartoffel-Fries, Panko-Ei, gemischter Salat, Cheese-Burger und knuspriges Hausbrot.

Klein ist es nicht, das kulinarische Angebot im Lockdown, das nicht auf dem Teller im Restaurant, sondern in der Tasche an der Haustür serviert wird. Nur etwas eintönig ist die Winterthurer Delivery-Welt: Thai, Sushi und Pizza dominieren. Da hebt sich die Nachbarsbox positiv ab. Das Restaurant an der Wülflingerstrasse bietet etwas anderes: verschiedene Bowls auf Nudelbasis, Salate und vor allem: Burger, mit und ohne Fleisch.

Für ihre Burger ist die Nachbarsbox stadtbekannt.

Das klingt nach Fast Food. Aber: Burger sind längst zum Universalgut der Gastronomie geworden. Man findet ihn etwa auch auf der Speisekarte des Dolder Grand. Das bringt auch Nachteile: Burger-Enthusiasten erheben das Eingeklemmte in den Rang eines quasireligiösen Kulturguts – mit den entsprechenden Begleiterscheinungen.

Und so stellt sich unser Abend dann dar. Der Lieferant war pünktlich, alles ist noch warm. Was ein gemütliches Essen hätte werden können, wird zur Laboranalyse. Das Patty ist nicht durchgebraten – glücklicherweise. Es muss innen rosa sein. Aber das reicht dem Gegenüber nicht, der Garverlauf sei nicht gleichmässig genug, moniert er. Innen roh, aussen fast überbraten. Das Patty sei zu stark verdichtet. Derweil mampft das Kleinkind zufrieden Süsskartoffel-Fritten.

Der Gartensalat mit Rüebli, Rotkabis, Randen, Blattsalat, Cherry-Tomaten und Kernen gefällt gut.

Das Burger-Fleisch ist lecker, aber überwürzt. Die Burger, eine Cheese-Burger- (18) und eine Cheese-Burger-Variante mit Speck und Chili (22) haben wir bestellt, sind überladen. Salat, Tomate, rohe Zwiebeln, das ist Standard. Aber Kresse, die sich in der Sauce aufweicht und in den Zähnen hängen bleibt? Schliesslich schabt das Gegenüber die dünne, flockige Käsesauce vom Chiliburger. Er hätte sich einen Cheddar gewünscht, der sich zähflüssig mit dem Fleisch verbindet. «Das ist dabei doch der Witz.»

Zum Salat gibts knuspriges, frisches Brot. Fotos: Deborah Stoffel

Um das auch noch zu sagen: Die Bowl mit Reisnudeln (24.50) und vegetarischem Hühnchen (11.50 extra) überzeugt so halb. Gut gefallen die Gartensalate (13.50), eine üppige Kombination von Randen, Rotchabis, Rüebli, Blattsalat und gerösteten Kernen, sowie das knusprige Brot dazu. Auch die Sauce passt, keinen Moment wollen wir selber eine anrühren. Aus dem Dessertangebot haben wir die Brownies gewählt, sie sind nussig, buttrig, lecker. Am Ende bleiben ein Abfallberg, ein Völlegefühl und eine Rechnung inklusive Bier und Wasser von 141 Franken sowie das Bedürfnis, den nächsten Burger eher allein zu essen.

Restaurant Nachbarsbox: www.nachbarsbox.ch, telefonisch (052 544 51 80), per Mail (nachbarsbox@bluewin ch) oder via eat.ch bestellen. Liefergebiete: 8400, 8404, 8405, 8406 und 8408 Winterthur und 8472 Seuzach