Kolumne Binotto – Homedresscode – Von gebügelten Hemden und Trainerhosen Hat der Chef immer schon solche T-Shirts getragen oder ist das eigentlich ein Pischi-Oberteil? Was früher im Büro ein Casual Look war, erscheint im Stream verdächtig schmuddelig. Johannes Binotto

Kleider machen Leute. Was umgekehrt die Leute mit den Kleidern machen, ist aber auch nicht uninteressant, gerade jetzt. Dass aufgrund des nationalen Lockdowns das Onlineshopping floriert, war zu erwarten. Allerdings profitieren davon nicht alle Anbieter. Das Versandmodehaus Zalando zum Beispiel vermeldet Geschäftsrückgang, weil die Leute, die nicht mehr nach draussen dürfen, auch keine neuen Kleider mehr bestellen.

Um Zalando tuts mir nicht leid, um die Sitten hingegen schon. Denn tatsächlich muss, wer dieser Tage eine Videokonferenz führt, damit rechnen, dass er seinen Chef nicht nur im Homeoffice, sondern auch im Homedress zu Gesicht bekommt. Und auch bei denen, die auf dem Computerbildschirm noch ganz adrett erscheinen, sind vielleicht nur so weit korrekt gekleidet, wie die Kamera reicht: Oben gebügeltes Hemd, unten ausgeleierte Trainerhose. Entsprechend kritisch schaue ich bei den Onlinemeetings hin: Hat der Chef eigentlich immer schon solche T-Shirts getragen oder ist das eigentlich ein Pischi-Oberteil? Und: Muss die Frisur so sein, oder hat er sich heute noch gar nicht gekämmt? Was früher im Büro ein Casual Look war, erscheint im Computerstream verdächtig schmuddelig.

Um nur ja nicht selber in diesen Verdacht zu kommen, geb ich mir nun ganz besonders Mühe. Zum ersten Mal seit Jahren ziehe ich morgens extra eine Krawatte an, und die Kamera am Computer hab ich hochauflösend eingestellt, damit man auch sicher sieht, dass das Hemd frisch gebügelt ist. Auch mein Büro, in das meine Kolleginnen und Kollegen nun regelmässig via Skype hineinblicken, muss ich laufend aufräumen. Und allfälliger Schund im Bücherregal hinter mir muss aussortiert oder zumindest woanders platziert werden. Was für ein Stress.

Unterdessen haben meine Vorbereitungen für ein möglichst tadelloses digitales Erscheinungsbild derart überhand genommen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, noch irgendetwas anderes zu erledigen. Als ich das letzte Mal zwar ohne erledigten Auftrag, aber dafür mit Hut, Monokel und frisch gebürstetem Mantel an der täglichen Videokonferenz teilnahm, hab ich nachher in einem internen Memo gelesen, an mir sehe man exemplarisch, wie sehr das Homeoffice den Leuten bereits psychisch zusetze. Und dabei wollte ich es doch nur möglichst gut machen.