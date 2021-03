Arbeiten in Winterthur – Homeoffice wird bleiben Mehrere grosse Winterthurer Firmen wollen in Zukunft vermehrt auf Homeoffice setzen oder prüfen dies. Ums Sparen gehe es nicht, sagen sie. Kistler jedoch hat bereits 50 Büroarbeitsplätze aufgegeben. Nina Thöny

Homeoffice bleibt auch nach der Pandemie: Firmen wie Axa oder Kistler wollen die Heimarbeit ausbauen. Foto: Christian Beutler, Keystone

Die Pandemie hat viele Arbeitnehmende in ihre Heimbüros verschlagen. Und die Homeoffice-Pflicht in der Schweiz bleibt vorerst bestehen. Doch was passiert nach der Pandemie? Holen die Arbeitgeber ihre Leute zurück in die Büros? Auf bis zu 30 Prozent könnte der Anteil Homeoffice in Bürojobs in den nächsten zwei Jahren steigen. Das schätzt die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner nach einer Befragung von rund 500 Schweizer Unternehmen. Eine Umfrage des «Landboten» zeigt, dass auch bei grossen Winterthur Arbeitgebern Homeoffice zunehmen wird.

Beim Versicherer Axa Schweiz arbeitete gemäss Mediensprecher Marcel Rubin bereits vor dem Lockdown knapp die Hälfte der Mitarbeitenden regelmässig im Homeoffice, im Durchschnitt einen Tag pro Woche. Und man plane, in Zukunft noch stärker darauf zu setzen. Axa führt das sogenannte Smart-Working-Prinzip ein: «Konkret werden in Zukunft die Teams entscheiden, wann und wo sie arbeiten», schreibt Rubin. Der Arbeitsort werde bestimmt durch die betrieblichen Bedürfnisse, eine produktive Teamzusammenarbeit und individuelle Präferenzen. In der Corona-Krise sei das Bedürfnis nach Homeoffice nochmals gestiegen, so Rubin. Eine interne Befragung habe gezeigt, dass viele Mitarbeitende in Zukunft an zwei bis drei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten möchten.