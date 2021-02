Dorfchronik in Lufingen – Hommage an ein Bauerndorf Albert Klöti hat in den vergangenen Monaten eine persönliche Chronik über Lufingen gestaltet. Das Werk widmet er seinen fünf Kindern. Marlies Reutimann

Albert Klöti aus Lufingen hat eine Dorfchronik verfasst. Foto: Sibylle Meier

Fast sein ganzes Leben lang hat der 81-jährige Albert Klöti in Lufingen verbracht. In den vergangenen Monaten hat er intensiv Rückblick gehalten, Fotos und andere Dokumente sortiert. Die rege Bautätigkeit an seinem Wohnort bewog ihn, den rasanten Wandel in einem Fotobuch festzuhalten. Entstanden ist eine persönliche Chronik.

Karges Leben mit viel Arbeit

Auf sechzig Seiten beleuchtet Albert Klöti die 40er-, 50er- und 60er-Jahre. Die Jahrzehnte, in denen seine Eltern den Gasthof Hirschen betrieben, und er mit zwei Geschwistern sozusagen im Dorfrestaurant aufwuchs. Die Fotos, viele davon Schwarzweissaufnahmen, halten Szenen des dörflichen Lebens fest. Zu jedem Bild hat Klöti Zahlen und Fakten notiert oder eine Anekdote geschrieben. Kurz, prägnant, persönlich. «Ich bin mit den Menschen und der Scholle tief verbunden», bekennt der eingefleischte Lufinger, und sein Fotobuch legt Zeugnis davon ab.