Chinas Plan, die Erinnerung auszulöschen – Hongkongs berühmteste Skulptur soll weg Die Universität will die «Säule der Schande» abreissen, die an das Tiananmen-Massaker in Peking erinnert. Nur hat sie übersehen: Das Denkmal gehört einem Dänen – und der wehrt sich. Kai Strittmatter

Menschenkörper, zerrissen, verrenkt, ineinander verwunden, sterbend noch sich aneinander hochziehend: Details der acht Meter hohen «Säule der Schande». Foto: Jérôme Favre (EPA, Keystone)

Die «Säule der Schande» soll weg, Hongkongs berühmteste Skulptur. Besser heute als morgen. Hongkong ist im Griff Chinas, die Stadt wandelt sich so schnell, dass der Beobachter nur einmal blinzeln muss, und schon wieder ist sie eine andere. Zuerst verboten sie den Bürgern das Demonstrieren, dann diktierten sie ihnen das Lob der KP Chinas als einzig erlaubte Rede. Nun geht es der Erinnerung an den Kragen.

Bis zu diesem Jahr noch war es ein Kern dessen, was Hongkong ausmacht: das Gedenken an das Massaker vom Tiananmen-Platz in Peking in der Nacht zum 4. Juni 1989, als die KP Chinas die Panzer gegen ihr eigenes Volk rollen liess, als die Regierung Hunderte, wenn nicht Tausende tötete. Überall sonst hat die KP längst das kollektive Vergessen erzwungen, Hongkong war der einzige Flecken chinesischen Territoriums, an dem der Toten gedacht wurde.