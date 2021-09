Kolumne Angerichtet – Hopp de Besebeiz! Das Wetter hält diese Woche. Nach einer Spätsommerwanderung kann man in der Region in schöne Landbeizli einkehren, in die Guhwilmühle in Hofstetten zum Beispiel. Till Hirsekorn

Wir sind mit 18.15 Uhr spät unterwegs. Es gibt schöne Sonnen- und Schattenplätzchen in der Guhwilmühle. Fotos: Till Hirsekorn

Das Wetter hält, die Region ist schön: Es ist «Besebeizli-Ziit». Nach einer Wanderung oder einer Velotour in eine währschafte Wirtschaft einkehren, da fühlt sich der Städter, schweissbenetzt und durchgelüftet, wie ein kleiner Naturbursch. Der neue Landbeizli-Guide macht Lust auf mehr. Erste Wahl wäre das Restaurant First in Ottikon gewesen. Hübsche Lage, interessante Karte – aber leider ausgebucht.

Wir weichen mit dem Velo in die Wirtschaft zur Guhwilmühle aus: ein malerisches Gehöft aus dem 16. Jahrhundert mit schöner Gartenterrasse samt Schattenplätzchen. Über Iberg und Eidberg erreicht man die Beiz von Winterthur aus in knapp einer Stunde. Schon beim Wöschhüsli auf dem Vorplatz streicht uns das erste Büsi ums Bein, das Jägergrüppchen samt Junghund hat es sich in sicherer Distanz bequem gemacht. Auch junge Familien sind gekommen.

Ein gemischtes Publikum geniesst hier den Nachmittag. Im Grillhüsli ist Ruedi Schaufelberger der Chef.

Im Grillhäuschen legt sich längst Gastgeber Ruedi Schaufelberger ins Zeug: Schnauzer, grauer Backenbart, Schwingerfan – ein sympathischer, herzlicher Charakterkopf. Er grilliert hier ganze Fleischstücke auf einem vom Wasserrad angetriebenen Spiess. Spezialität des Hauses sind ausserdem gebratene Forellen. Aber Obacht: Nur am Freitagnachmittag und auf Vorbestellung. Und Obacht II: Bargeld mitnehmen. Die Guhwilmühle liegt in einem Funkloch. Ein echter Pluspunkt, weil hier jeder die Seele baumeln lässt.



Die Karte ist klein und karnivor. Maiskolben oder Gemüsespiessli kommen nicht auf Ruedis Grill. Dafür das Guhwilmühlisteak, Schnitzel und vier verschiedene Grillwürste. Wir fragen nach: Was nochmals ist Schwartenmagen? «Haben Sie gern Sulz?», fragt die Bedienung nett zurück. Wir stellen eine Plättli-Grill-Kombi zusammen: Bauernspeck (13 Fr.) und Bauernschüblig kalt (9.80 Fr.), beides hausgemacht. Dazu ein Fitnessteller (21 Fr.) mit Grillschüblig (21 Fr.) und ein Kartoffelsalat (6.80 Fr.). Eine zünftige Brotzeit, die schmeckt, ist das. Die Schwarte ist gut durchzogen, der Schüblig rauchig und der Kartoffelsalat sämig. «I-aah!»: Ein Esel macht sich in der Ferne immer wieder bemerkbar.

Zünftig, frisch und selbst gemacht: Die zwei Buureschüblig und der Buurespeck.

Sobald wieder möglich, ist in der Wirtsstube Tanz zu Handörgelimusik angesagt.



Mit vollen Bäuchen wagen wir noch einen Blick in die Wirtsstube mit der schönen alten Holzdecke und Kuhglocken an der Wand. Hier ist, sobald wieder möglich, Tanz zu Handörgelimusik angesagt. Forellen? Das wäre etwas fürs nächste Mal. Wanderer sollten zum Mittagessen kommen. Die Strecke nach Winterthur zieht sich (3½ Std.). «I-aah!» Wir schwingen uns auf die Drahtesel und flitzen heimwärts durchs Eulachtal. Zeit bis Zieleinfahrt Zentrum: speckgestärkte 24 Minuten.

Mit dem Velo hat man via Iberg/Eidberg eine Stunde bis zur Guhwilmühle – eine nette Strecke.

