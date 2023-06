Tour de Suisse im Tösstal – «Hopphopphopp» – «sicher streng bei dieser Hitze!» Am Strassenrand jubelten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie staunten auch über die schnellen Motorräder und den Helikopter. Rafael Rohner

Applaus für die Fahrerinnen, die die Tösstalstrasse hinauf Richtung Bauma sausen. Foto: Rafael Rohner

Ein Auto mit Blinklicht und Lautsprecher auf dem Dach kündigt es an: «Noch fünf Minuten, bis die Tour de Suisse Women Ihren Standort passiert.» Kurz darauf taucht ein Helikopter am Horizont auf. Mehrere Motorräder fahren in hohem Tempo um eine Kurve auf der Tösstalstrasse bei Saland. «Wow!», ruft jemand. Ein anderer scherzt, er sei nur wegen der Töffs hier.