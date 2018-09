Am Tag nach der Explosion wird nach der Ursache gesucht

Brandgeruch liegt noch über der Kehrichtverbrennungsanlage Horgen (KVA). Am Abend zuvor ist es im Schredder zu einer Explosion und anschliessend zum Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. «Wir hatten Glück», sagt KVA-Geschäftsführer Romano Wild auf Anfrage, «es ist kein grosser Schaden entstanden.» Die Gefahr, dass sich ein Glutnest zu einem Feuer entwickeln könnte, hält an. Deshalb steht der 25 Tonnen schwere Schredder noch unter Beobachtung. Dieser sei massiv gebaut, sagt Wild. Deshalb sei nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden.

Ursache unklar

Was der Grund für die Explosion war, ist noch unklar. Romano Wild geht davon aus, dass sich im angelieferten Abfall Material befand, das bei der Reibung im Schredder verpufft sei. Dies könnten beispielsweise Lithium-Batterien, ein Benzinkanister oder eine Gasflasche gewesen sein. Das könne vorkommen, hielt Romano Wild fest. Unglücklicherweise fiel am Donnerstag jedoch der Greifer des Krans, welcher den geschredderten Abfall dem Ofen zuführt, in die Grube. Deshalb konnten die Brandnester im Abfall nicht direkt in den Ofen transportiert und damit die Gefahr eines weiteren Feuers gebannt werden. Die beschädigten Kranteile würden ersetzt. Anschliessend kann die KVA den Betrieb wieder aufnehmen. Die Ursachen des Krandefekts würden noch untersucht, sagt Romano Wild.

Grosseinsatz bei der KVA Horgen: Trotz starker Rauchentwicklung, konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Video: André Springer.

Die Feuerwehr Horgen war mit 36 Feherwehrleuten im Einsatz. Gemäss Protokoll mussten sie Palletten neben dem Schredder sowie den brennenden Abfall löschen. Mit Hochleistungslüftern hat sie zudem das ganze Gebäude entraucht. (Zürichsee-Zeitung)