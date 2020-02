Der Ostergruss aus dem KZ

Am Esstisch sei ihr Grossvater oft in Weinkrämpfe ausgebrochen. Das erzählt die 78-jährige Hana Holzer, als wir an einem regnerischen Nachmittag in ihrer Wohnung in Wädenswil einen Blick in die Vergangenheit werfen. Ausgangspunkt ist der Brief, der auf dem Küchentisch liegt. «Einen schönen Ostergruss schicke ich euch», ein paar weitere Belanglosigkeiten, unterschrieben mit «Euer Opa». Neben den fein säuberlich notierten Zeilen ein handgemaltes Porträt eines Kleinkinds. Einzig die vorgedruckte Kopfzeile in Frakturschrift passt nicht zum sanften Ton des Schreibens: «Konzentrationslager Sachsenhausen», sowie ein «Auszug aus der Lagerordnung», die besagt, dass jeder Häftling monatlich zwei Briefe oder Postkarten empfangen und absenden dürfe.

Maximal fünfzehn Zeilen durften die Briefe der KZ-Häftlinge umfassen.

Der Tscheche Josef Pekarek, Hana Holzers Grossvater, schickte diesen Brief im April 1943 als politischer Gefangener an seine Tochter und deren Mann, die damals in Zlin im heutigen Tschechien lebten. Das gemalte Porträt war Pekareks Art, mitzuteilen, dass er das Foto seiner Enkelin Hana bekommen hatte. Ihre Eltern hatten es ihm kurz nach der Geburt ins Konzentrationslager in der Nähe von Berlin gesandt. Ein tschechischer Künstler, der mit Pekarek im Konzentrationslager war und dieses nicht überlebte, hatte das Porträt anschliessend gemalt.

Sprache rettet sein Leben

1939 wurde Pekarek verhaftet, als deutsche Truppen die damalige Tschechoslowakei besetzten. «Er war ein aktives Mitglied einer antifaschistischen Widerstandsbewegung», sagt Holzer. Sie meint Sokol, die tschechische Turnbewegung mit patriotischer Färbung.

«Über seine Zeit in den Lagern wurde mit uns Kindern nie gesprochen.»

Als Vorstandsmitglied stand Pekarek, der im 1. Weltkrieg als Soldat Österreich-Ungarns gekämpft hatte, auf der schwarzen Liste der Deutschen. So begann seine Odyssee durch verschiedene Konzentrationslager. Wo genau ihr Grossvater überall war, weiss Holzer nicht. Sie erwähnt Dachau und Theresienstadt – Terezin – in Tschechien. Ohnehin erfuhr sie erst später und nur aus Erzählungen Dritter vom Schicksal ihres Opas. Dieser überlebte die Gefangenschaft zwar – nach seiner Rückkehr 1945 wog er noch 40 Kilo. «Über seine Zeit in den Lagern wurde mit uns Kindern nie gesprochen». Was blieb, waren Tuberkulose, Magengeschwüre und die plötzlichen Weinkrämpfe.

Die Konzentrationslager überlebt habe ihr Grossvater aufgrund seiner Sprachkenntnisse, ist Hana Holzer überzeugt. Zwischen den Kriegen hatte Pekarek einen höheren Posten in einer Versicherungsfirma inne, erzählt sie. Seine Familie – Frau und drei Kinder – lebte gut, hatte eine Putzfrau und Köchin. «Wegen seines Berufs musste er fliessend Deutsch und Polnisch können», sagt Holzer. Das habe ihm das Leben gerettet, denn: «Er wurde gebraucht.» Zur Verständigung mit den vielen polnischen Gefangenen etwa, oder zum Übersetzen deren Briefe ins Deutsche, damit die Lagerverwaltung sie verstehen und kontrollieren konnte.

Als wäre alles gut

Auch Pekareks eigene Briefe entgingen der Zensur nicht. «Viele seiner Schreiben kamen gar nie an.» Gefangenenpost diente in Konzentrationslagern als Herrschaftsinstrument. So konnte gegen innen ständig mit dem Entzug dieses «Privilegs» gedroht werden. Gegen aussen sollte der Eindruck entstehen, die Gefangenen könnten ein würdiges Leben führen. «Es klingt ja, als wäre alles in bester Ordnung und schön», interpretiert Holzer. Nach dem Krieg habe der Brief den Weg durch verschiedenste Ausstellungen gemacht – in Deutschland, den Niederlanden, Polen, den USA. «Ich hatte immer von diesem Brief gehört, ihn aber nie gesehen», sagt Holzer. Bis sie ihn in den 1990er-Jahren beim ersten Besuch in der damaligen Tschechoslowakei von ihrer Tante bekam. Heute ist Holzer im Besitz des Originals. Beim Zügeln – sie hat eine neue Wohnung in Wädenswil gefunden – sei ihr der Brief wieder in die Hände geraten. Das in den Medien breit thematisierte Jubiläum der Befreiung von Auschwitz habe sie dazu bewogen, die Geschichte ihres Grossvaters zu teilen. Auch wenn es sie emotional sichtlich mitnimmt.

«Wir standen finanziell und psychisch unter Druck. Eine Chance auf einen Studienplatz hatte ich nicht.»

Nach dem Krieg hielt in der Tschechoslowakei die kommunistische Partei Einzug und mit ihr die stalinistische Politik der Sowjetunion. Als Kleinkind bekam Holzer davon kaum etwas mit, doch habe sie dann in der Schweiz unzählige Bücher darüber verschlungen. Ihre Eltern seien der Partei nie beigetreten, sagt sie. «Deshalb standen wir finanziell und psychisch unter Druck. Eine Chance auf einen Studienplatz hatte ich nicht», erzählt Holzer. Sie musste in eine andere Stadt, in der sie niemand kannte. Hilfe bot ihr Grossvater. Aus der Zeit im KZ kannte er die Leiterin einer Gesundheitsschule in seiner Heimatstadt Ostrava. Holzer liess sich dort zur Physiotherapeutin ausbilden und arbeitete ein Leben lang auf diesem Beruf. «Ich verdanke ihn meinem Grossvater.»

Wiedersehen nach 22 Jahren

1968 marschierte die Sowjetunion in Holzers damaliger Heimat ein und schlug den sogenannten «Prager Frühling» nieder. Auf den Ratschlag der künftigen Schwiegermutter hin flüchteten sie und ihr Freund über das ehemalige Jugoslawien in die Schweiz. Tausende gut ausgebildete Landsleute taten es ihnen gleich. Das Paar kam in Domat/Ems bei einer Familie unter, die zu einem Visum verhalf. Über Umwege gelangten die Holzers mit ihrem Sohn 1989 nach Wädenswil – und blieben. «Ich bin eine Seenixe, mehr im Wasser, als auf dem Trockenen», sagt Holzer und lacht. In die Heimat zurückkehren konnte sie erst 1990, als die Sowjetunion zerfiel und die kommunistische Führung in der Tschechoslowakei auf Protest hin zurücktrat.

22 Jahre lang hatte sie ihre Familie, die im Land geblieben war, nicht gesehen. Briefe waren nie angekommen, Telefongespräche abgehört worden, sagt Holzer. Der Beerdigung des Grossvaters, der über 80 wurde, konnte sie nicht beiwohnen. Jetzt besucht die eingebürgerte Schweizerin ihre Familie wieder regelmässig, fährt mit dem Nachtbus nach Prag. Ihr Mann ist vor einigen Jahren in die alte Heimat zurückgekehrt.