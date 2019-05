«Der Sihltaler Frühlingslauf hat meinen Ehrgeiz geweckt»

Noch vor dem grossen Sihltaler Frühlingslauf über zehn Kilometer liegt das Rennfieber bei der Turnhalle Schweikrüti in Gattikon in der Luft. Auf den Kurzdistanzen flitzen Mädchen und Knaben auf der Zielgeraden den Erwachsenen in den Fun-Kategorien regelrecht um die Ohren. Angefeuert werden die Kinder von Eltern und den zahlreichen Besuchern, die sich auf dem Aussenbereich tummeln. Es sind ungefähr gleiche viele Läuferinnen und Läufer wie in den vergangenen Jahren. Auch das Wetter spielt mit. Das freut den OK-Präsidenten des Sihltaler Sportclubs (SSC), Roger Neukom: «Nach all den Jahren mit kühlen, regnerischen Verhältnissen haben wir heute ein Bombenwetter.»

Gegen Mittag machen sich dann die Läuferinnen und Läufer für die 10-Kilometer-Strecke parat. So auch ich in der Kategorie der Männer bis 30 Jahre. Die einen mobilisieren schon früh vor dem Start ihren Körper in engen Renntrikots, die seriöse Vorbereitung und Bestzeiten versprechen. Andere Teilnehmer beobachten lieber noch von der Seite aus und warten ab. «Ich will mich nicht schon vor dem Rennen verausgaben», meint Läufer Patrik. Er freue sich auf den Lauf entlang der Sihl. «Für mich ist die Veranstaltung wie ein Nachhausekommen», denn er habe lange im Sihltal gelebt.

Sich mitziehen lassen

Ambitionierte Ziele brachte der Weinländer nicht mit. Ihm diene der Sihltaler Frühlingslauf als sportliche Standortbestimmung zum Frühlingsanfang und für bevorstehende Rennen. Dabei geniesse er, mit anderen zu laufen. «Das zieht einen mit, und so läuft es sich besser.» Von diesem Effekt will ich auch profitieren, denn als ungeübter Läufer kann ich weder auf Erfahrung noch Vorbereitung zählen. Ein paar Übungen vor dem Start müssen reichen. Dabei hilft das angeleitete Aufwärmen durch ein SSC-Mitglied.

Kurz darauf gilt es, sich für den Start aufzustellen. In Anbetracht der Spitzenläufer, die sich an der Startlinie einreihen, suche ich mir einen Platz im hinteren Teil der Teilnehmergruppe. Sobald die Organisatoren den Startschuss gegeben haben, läuft das Spitzenfeld schnell ausser Sichtweite, während ich – mal schneller, mal langsamer – noch mein optimales Tempo suche.

Aufstieg spaltet das Feld

Der Sihltaler Frühlingslauf führt zunächst von der Turnhalle Schweikrüti runter an die Sihl. Darauf folgen mehrere Kilometer flach flussaufwärts. Inzwischen habe ich meinen Platz im Schlussfeld gefunden und hefte mich an die Fersen eines anderen Läufers. Von meinem Tempomacher lasse ich mich entlang der Sihl mitziehen und kann nebenbei auch mal die Sicht auf den glitzernden Fluss geniessen.

Kurz nach Kilometer 4 erreiche ich die Schlüsselstelle, von der ich gewarnt wurde: den Aufstieg zurück auf den Zimmerbergkamm. Die anderen Läufer wie auch mein Tempomacher wechseln hier ins Gehen. Ich versuche, mein Tempo zu halten, und lasse meine Kontrahenten zurück.

Die Vegetation strahlt

Im Waldstück macht die Maisonne dem Frühlingslauf alle Ehre. Die Vegetation strahlt lebendig grün, und so scheint der Aufstieg schneller bezwungen als gedacht. Immer wieder stehen an den Kreuzungen ein paar der rund 130 Helfer des SSC, die Getränke reichen und einen anfeuern für die letzten Kilometer, die es noch abzuspulen gilt. Das ist aber mit jedem gewonnenen Meter einfacher, denn bis zum Ziel ist es mehrheitlich flach. Auf den letzten eineinhalb Kilometern erhöhe ich mein Tempo und schliesse zum Vordermann auf, den ich auf den letzten 300 Metern im Spurt noch überholen kann.

So komme ich im Ziel auf eine wenig ehrgeizige Zeit von knapp 58 Minuten, und damit weise ich einen Rückstand von rund 23 Minuten auf den Bestklassierten auf. Dennoch hat der Sihltaler Frühlingslauf meinen Ehrgeiz allemal geweckt. (Zürichsee-Zeitung)