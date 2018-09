Halbzeit für die Schokoladen-Kathedrale

An der Aufrichte des Chocolate Competence Centers ist nicht mit Superlativen gespart worden: «Hier wird es den grössten Schokolade-Shop und grössten Schoggi-Brunnen der Welt geben», sagte Ernst Tanner in seiner Funktion als Stiftungsratspräsident der Lindt Chocolate Compentence Foundation sprechend, einer gemeinnützigen Stiftung, die den Bau realisiert. Dieses Schokoladezentrum werde noch unsere Urenkel erfreuen, die Region, ja die Schweiz werde von der Strahlkraft des 100-Millionen-Neubaus profitieren, prophezeite Tanner.

Er zählte weitere Attraktionen des Schoggi-Mekkas auf. «Hier können Sie soviel Schoggi degustieren, wie Sie wollen, denn Lindt-Schokolade mache bekanntlich nicht dick, sondern glücklich.»Einen speziellen Dank richtete Tanner an die Gemeinde Kilchberg, die unbürokratisch und «wirtschaftlich denkend» einer Adressumänderung zugestimmt habe. «Der Platz vor dem Zentrum heisst neu Schokoladenplatz 1», verkündete Tanner.

So soll das Chocolate Competence Center in Kilchberg aussehen. Video: Lindt via Youtube

Das Kompliment nahm der ebenfalls anwesende Kilchberger Gemeindepräsident Martin Berger (parteilos) gerne entgegen und betonte das Zentrum bedeute ebenso einen Mehrwert für die Gemeinde Kilchberg.

Eröffnung im Jahr 2020

Der Bau des Kompetenzzentrums ist geschickt ins Fabrikareal zwischen Seestrasse und Bahn eingefügt worden. Vor einem Jahr ist mit dem Aushub der acht Meter tiefen Baugrube begonnen worden. Wie Tanner informierte sind 133 000 Tonnen Erde abgetragen und 250 Tonnen Stahl für die Sicherung des Hangs eingesetzt worden. Eröffnet wird der 20 Meter hohe und 93 Meter lange Bau 2020 zum 175-Jahre-Jubiläum des weltweit tätigen Schokolade-Konzerns. Jährlich werden 350 000 Besucher erwartet. Das Zentrum dient neben Laden, Museum und Café auch der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und der Förderung des Nachwuchses.

Ernst Tanner: «Hier können Sie soviel Schoggi degustieren, wie Sie wollen.» Bild: Sabine Rock

Zum Zentrum gehört auch eine Tiefgarage mit 270 Parkplätzen und eine Tourismus-Busstation. Die Fassade wird mit roten und weissen Backsteinen gestaltet und soll so in einen Dialog zu dem historischen Fabrikgebäude, erbaut 1898, treten. Wie Architekt Emanuel Christ ausführte, sieht er Parallelen zwischen Schokolade und Beton. Beides werde gegossen und aus beidem könne man Formen kreieren. Er wies auf die Säulen und Rundungen des Baus hin, die einen Bezug zur Schokolade herstellen sollen. Der Bau müsse funktionieren wie schön sein. «Wir befinden uns eigentlich in einer Kathedrale der Schokolade», sagte er. Raffael Brogna von der Priora Generalunternehmung verglich das Bauvorhaben mit einem Fussballspiel, man befinde sich jetzt in der Halbzeit. «Man gewinnt nur zusammen», war sein Fazit.

Fliegender Schneebesen

Den Gästen war via Animationsfilm ein Blick in die Zukunft des Schoggi-Hotspots gestattet. Da fliegt ein goldener Schneebesen durch die Räume und landet auf der Spitze des acht Meter hohen Schoggi-Brunnens. Die heutige Visualisierungstechnik macht möglich, dass das Auge durch die «Erlebniswelten» des Zentrums schweifen kann, beginnend von der Geschichte der Schokoladenherstellung bis zur Schauproduktion, Schulungs- und Forschungsanlage, weiter zum Café und Laden.

Einen launigen wie spirituellen Abschluss bildete der Auftritt von Zirkuspfarrer Ernst Heller. Er segnete den Bau und bekam begeisterten Applaus, als er mit seiner Klarinette «Oh when the saints go marching in» anstimmte. Damit war die Aufrichte noch nicht zu Ende. Die Gäste waren zu einem Abendessen ins Naville-Gut geladen. (Zürichsee-Zeitung)