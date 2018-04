Kopf und Herz der alten Fähre kommen ins Verkehrshaus Luzern

Plötzlich ging alles schnell. Das Verkehrshaus Luzern meldete Interesse an für das komplette Führerhaus und eines der zwei Herzen der Fähre, einen Voith-Schneider-Propellerantriebe. Dazu kommen eines der beiden Meilemer Wappen und der Namenschriftzug.

Am Mittwochabend hievte ein Kran den rund 2,5 Tonnen schweren Kopf von der alten Fähre «Meilen» auf einen Tieflader. Noch in derselben Nacht erreichte er seine Endstation im Verkehrshaus, wo die Teile in die Daueraustellung zur Schifffahrt integriert werden.

Viele Ideen — kein Liegeplatz

Damit ist die Fährengesellschaft Horgen-Meilen AG einer Sorge entledigt. Seit Inbetriebnahme der neuen «Meilen» im September musste sie entscheiden, was mit dem ausrangierten Schiff geschieht. Geschäftsführer Martin Zemp prüfte viele Ideen und Geschäftspläne von Privatpersonen. «Eventfähre, schwimmendes Restaurant, Trockenplatz für Boote an Deck — es wurden uns die tollsten Vorschläge gemacht», sagt er.

Alle diese Pläne hätten sich im Nu zerschlagen, als er die Gegenfrage stellte: «Haben Sie denn einen Liegeplatz für die Fähre?» Selbst eine Verlegung an den Vierwaldstättersee wurde angedacht. Die Interessenten schreckten dann aber vor den hohen Transport- und Bewilligungskosten zurück.

Grosse Ehre und Werbung

So kam die Anfrage des Verkehrshauses gerade recht. «Wir sind froh, dass nicht nur kleine Teile wie ein Steuerrad in einem Ortsmuseum landen, sondern das ganze Steuerhaus», erklärt Zemp die Schenkung. Sogar das Geländer mit der Peilstange kommt nach Luzern, um den Arbeitsalltag in der Führerkabine zu veranschaulichen. Hier wurde noch alles mechanisch und mit einfacher Elektrik bedient. Klobige Drehknöpfe und altmodische Schalter zeugen von einer Zeit, in der Digitalisierung ein Fremdwort ohne Praxisbezug war.

Verwaltungsratspräsident Werner Richi ist auch aus sentimentalen Gründen glücklich über diese Lösung. «Es ist schön, dass etwas für die Nachwelt erhalten bleibt, was so lange hier in Betrieb war.» Er bezeichnet es als Ehre, wenn ein Stück Geschichte vom Zürichsee im Verkehrshaus landet. «Und zugegeben, das Verkehrshaus ist für unser Marketings das Beste, was uns passieren konnte.»

Rest wird verschrottet

Auch das Ortsmuseum Meilen wird Teile erhalten, sicher eines der beiden Wappen von der Schiffsflanke. Einige Ersatzteile behält die Fährengesellschaft, einige werden verkauft. Museen und Private sowie Mitarbeiter können sich ebenfalls Liebhaberstücke sichern. Dann wird der Aufbau mit dem Passagierdeck in Horgen abgewrackt. Nach Pfingsten wird der Rumpf nach Wollishofen geschleppt und in der ZSG-Werft verschrottet.

In ihren rund 150 000 Betriebsstunden legte die 1979 in Dienst gestellte «Meilen» rund 1,75 Millionen Kilometer zurück. Das sind 44 Erdumrundungen oder fast fünf mal der Weg zum Mond. Die Fahrt ins Verkehrshaus in der Nacht auf Donnerstag ging nur noch über 48 Kilometer. Endstation. (Zürichsee-Zeitung)