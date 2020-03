Lindt & Sprüngli lüftet Geheimnis um neuen Schoggitempel

Lindt & Sprüngli will offenbar so mancher Mutter das Leben versüssen. Just am Muttertag, dem 10. Mai, eröffnet der Schokoladenkonzern in Kilchberg sein neues Home of Chocolate. Dies gab das Unternehmen am Dienstag bekannt und nannte gegenüber dieser Zeitung erstmals auch Eckpunkte rund um den Betrieb der neuen Erlebniswelt.

Während 360 Tagen im Jahr ist die Ausstellung mit Schauproduktion geöffnet. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Besucher in die Schokoladenwelt eintauchen. Unter der Woche stets eine Stunde länger als das Museum geöffnet ist der nach Firmenangaben weltgrösste Lindt Chocolate Shop. Nebst dem Museum und dem Shop eröffnet Lindt & Sprüngli auf dem Areal ein eigenes Cafe, eine Chocolateria für Schokoladenkurse und ein Forschungszentrum. 100 Millionen Franken hat die Lindt Chocolate Competence Foundation in den Neubau mit neun Meter hohem Schokoladenbrunnen investiert.

Der Schokoladenbrunnen soll zum Herzstück des Home of Chocolate werden. Visualisierung: PD

Die Besucher sollen aber nicht nur der fliessenden Schokolade zuschauen können, sondern auch selbst probieren dürfen. Der Degustationsraum mit den Kreationen der «Maîtres Chocolatiers» sei ein weiteres Highlight am Kilchberger Schokoladenplatz 1, wie die Adresse des Home of Chocolate lautet.

Viele neue Stellen

Rund 40 Stellen wurden für das Home of Chocolate in Kilchberg neu geschaffen. Konzernsprecherin Nathalie Agosti sagt: «Es ist für alle am Standort Kilchberg ein grosses Vergnügen mitanzusehen, wie die Vision – die Schweizer Schokoladenindustrie mit einem Kompetenzzentrum nachhaltig zu stärken – Gestalt annimmt.» Dies gelte ganz besonders, als die Eröffnung zudem genau mit dem 175-Jahr Jubiläum von Lindt & Sprüngli zusammenfalle.

Nicht das erste Schoggimuseum

Lindt & Sprüngli ist allerdings nicht der erste Schokoladenkonzern in der Schweiz, der ein eigenes Museum eröffnet. Das Maison Cailler von Nestlé in Broc (FR) lockt ebenso Besucher an, wie das Chocolarium von Maestrani in Flawil (SG) oder die Ausstellung von Chocolat Frey in Buchs (AG). Sie alle haben gemeinsam, rund 15 Franken Eintritt zu verlangen. Wie viel verlangt Lindt & Sprüngli. Eine genaue Zahl will Agosti noch nicht nennen. Der Eintrittspreis werde sich aber im Rahmen der anderen Schoggimuseen bewegen.

Mehr als nur mithalten können, will Lindt & Sprüngli in Sachen Besucherzahlen. 350000 Personen sollen es pro Jahr sein. Damit würde sich der Kilchberger Konzern zwar hinter Cailler (mit rund 400 000 Besucher jährlich) einreihen, aber deutlich vor Maestrani (rund 150 000 pro Jahr). Allerdings haben sich im Raum Zürich auch andere Museen schon hohe Ziele gesteckt, die sie bisher nicht erreichen. Das FIFA-Fussball-Museum in Zürich rechnete zu Beginn mit rund 250000 Besuchern, im vergangenen Jahr waren es mit 160000 Besuchern zwar deutlich weniger aber immerhin so viele wie noch nie. Bei Lindt & Sprüngli ist man überzeugt, die angestrebten Ziele zu erreichen, wie Agosti sagt: «Bereits heute kommen an den Standort in Kilchberg unzählige in- und ausländische Besucher, die den Lindt Shop und die Lindt Chocolateria besuchen».

Kommt Roger Federer an die Eröffnung? Bei Lindt & Sprüngli hält man sich noch bedeckt. Foto: PPR/Lindt & Sprüngli

Bis zur Eröffnung hat das Unternehmen noch einiges zu tun. Der Bau ist zwar fertiggestellt, nun werde aber dem Innenausbau noch der Feinschliff verpasst. Und auch die Eröffnung selbst muss vorbereitet werden. Gut möglich, dass dabei auch eine Einladung an Markenbotschafter Roger Federer verschickt wurde. Der Tennisstar pausiert nämlich bis im Juni und hätte deshalb wohl Zeit, der Eröffnung beizuwohnen. Und kommt er auch? «Dieses Geheimnis wird nicht gelüftet», meint Nathalie Agosti und fügt an: «Die Eindrücke der feierlichen Eröffnungszeremonie werden mit der ganzen Welt geteilt.»