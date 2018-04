Morgenverkehr auf A3 bricht wegen Unfällen zusammen

Wenn es frühmorgens auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich Unfälle gibt, hat dies wegen des starken Verkehrsaufkommens immer Konsequenzen. Es kommt zu Stau. Dass es aber innerhalb kürzester Zeit mitten im stärksten Pendlerverkehr gleich zweimal kracht, ist selbst für die A3 aussergewöhnlich. Genau das war am Mittwochmorgen der Fall. Die Folge: Der Verkehr brach während Stunden zusammen.

Der erste Unfall ereignete sich um etwa 6 Uhr Morgens auf Thalwiler Gemeindegebiet in Fahrtrichtung Zürich. Wie Rebecca Tilen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, waren zwei Personenwagen miteinander kollidiert. Verletzt wurde niemand. Die Trümmer verteilten sich jedoch über ein grösseres Gebiet.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weggefahren werden konnten. Der Abschleppdienst musste diese Aufgabe übernehmen.

Rückstau bis Richterswil

Das sorgte – zur «schlechtestmöglichen» Tageszeit – innerhalb kürzester Zeit für Stau auf der Autobahn. Doch damit nicht genug. Um 08:20 Uhr kam es in Wädenswil ebenfalls in Fahrtrichtung Zürich zu einem Folgeunfall. Drei Autos waren in diese Auffahrkollision verwickelt. Auch hier gab es keine Verletzten, sondern nur Blechschaden.

Die neuerliche Verkehrsbehinderung setzte dem morgendlichen Chaos im Pendlerverkehr aber noch die Krone auf. Auf der A3 ging in Fahrtrichtung Zürich nichts mehr. Die Autofahrer stranden zeitweise bis zu eine Stunde im Stau, der Rückstau reichte bis Richterswil. Doch nicht nur die Autobahn, auch die Ausweichrouten – zum Beispiel die Seestrasse zwischen Wädenswil und Horgen – waren verstopft.

Im Verlauf des Morgens, nach Räumung der Unfallstellen, beruhigte sich die Situation nach und nach. Der Verkehr normalisierte sich. (landbote.ch)