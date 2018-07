Neues Gymnasium in Wädenswil nimmt Formen an

Seit einigen Monaten steht fest, dass in Wädenswil ein Gymnasium entstehen wird. Dies hat der Kantonsrat im April 2018 einstimmig beschlossen. Auch der Standort der neuen Kantonsschule kennt man bereits: Die mindestens 1000 Schüler fassende Schule wird auf dem Areal Au-Park zu stehen kommen.

Wie die Staatskanzlei des Kanton Zürichs heute mitteilt, hat der Bildungsrat nun auch das Angebot der ersten Kantonsschule am linken Zürichseeufer festgelegt. Wie an allen übrigen Landschulen soll in Wädenswil ein Lang- und ein Kurzgymnasium angeboten werden. Dadurch können im Einzugsgebiet der Schule sowohl von der Primarschule als auch von der Sekundarstufe I ans Gymnasium übertretende Schüler in Wädenswil unterrichtet werden.

Kein musisches Profil

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat der Kanton der neuen Kantonsschule die Maturitätsprofile altsprachlich, neusprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich und wirtschaftlich-rechtlich zugeteilt. Einzig das musische Profil wird nicht im Angebot der Kanti Wädenswil stehen. Der Schulbetrieb an der neuen Kantonsschule startet ab dem Schuljahr 2020/21 in einem Provisorium mit rund 500 Schülern. Die vom Kanton vorgegebene kritische Grösse für die Führung von fünf Maturitätsprofilen liegt bei 1000 Schülern. (pst)