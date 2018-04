Polizei verhaftet Betreiber von Hanf-Anlage

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in einem Werkgebäude im Kanton Schwyz eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Die beiden im Bezirk Horgen wohnhaften Betreiber, ein 32-jähriger Schweizer und ein 48-jähriger Italiener, wurden an ihrem Wohnort verhaftet.

Auf die Anlage aufmerksam geworden waren die Polizisten durch einen Verdacht. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schwyz eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Den Polizisten bot sich das Bild einer professionell betriebenen Hanfanlage. Es wurden 27 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, rund 2700 Pflanzen, 800 Setzlinge und über fünfzehntausend Franken sichergestellt. Die Anlage wurde anschliessend fachgerecht entsorgt. (mst)