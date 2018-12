Regierungsrat mischt sich nicht ein in Wahl von ZSG-Verwaltungsrätin

Ist die ZSG ein Familienunternehmen? Diese provokative Frage stellten die Kantonsräte Hans-Peter Brunner (FDP, Horgen), Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht) und Tobias Mani (EVP, Wädenswil) Ende August in einem parlamentarischen Vorstoss dem Zürcher Regierungsrat. Auslöser war die Wahl von Rebecca Weber an der Generalversammlung der ZSG am 25. Juni in Horgen.

Sie wurde fast einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt, den ihr Vater Peter Weber präsidiert. Neben der familiären Verbindung schien den drei Kantonsräten die Wahl problematisch, weil die Tochter «offenbar nicht über praktische Erfahrung in Unternehmensführung, Verkehr, Tourismus, Gastronomie beziehungsweise Fachkompetenz wie Betriebswirtschaft oder Jurisprudenz verfügt.» Dies wären nach Ansicht der Anfragesteller jedoch «für die ZSG besonders nützliche Kompetenzen, um die angestrebte Erhöhung des Kostendeckungsgrades und eine Optimierung ihrer Gastronomie erreichen zu können».

Hoher Anteil Privataktionäre

In ihrer Anfrage wollten Brunner, Amrein und Mani unter anderem wissen, ob der Regierungsrat Kenntnis von diesem Wahlvorschlag hatte und wie er diese Wahl beurteilte. Konkret fühlten sie der Regierung auf den Zahn, wie diese es mit der Public Corporate Governance (PCG) halte, einem Führungsinstrument zur besseren und transparenteren Steuerung der Beteiligungen des Kantons Zürich.

Gestern hat der Regierungsrat geantwortet. Gemäss PCG-Richtlinien handle es sich bei der ZSG um eine «nicht bedeutende Beteiligung» des Kantons Zürich. Tatsächlich hält dieser keine Mehrheit sondern nur 22 Prozent der ZSG-Aktien. Die Seegemeinden besitzen 31 Prozent, die Stadt Zürich 18 Prozent. Die meisten Akten halten Private mit 29 Prozent. «Das ist als hoch einzustufen», schreibt der Regierungsrat und vergleicht den Anteil privater Aktionäre bei SZU (9 Prozent), Forchbahn (0,7 Prozent) und VZO (0,0 Prozent).

Nur Sitze der Privataktionäre

Aufgrund der geringen Beteiligung des Kantons bei der ZSG und des hohen Anteils an Privataktionären findet der Regierungsrat sein Hauptargument, weshalb er sich nicht in die Wahl eingemischt habe. Denn im Juni seien zwei der drei Sitze der Privataktionäre im achtköpfigen Verwaltungsrat neu besetzt worden. «Bei dieser Ausgangslage war es vertretbar, den Vorschlägen für die Vertretung der Privataktionärinnen und -aktionäre zu folgen und die Stimme in diesem Sinne abzugeben», heisst es in der Antwort.

Auch zu den beruflichen und fachlichen Eignungen von Verwaltungsräten hat der Regierungsrat eine klare Haltung: «Die PCG-Richtlinien enthalten keine konkreten Vorgaben zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern, die nicht durch den Kanton abgeordnet werden.»

«Mutlose Antwort»

Hans-Peter Brunner bezeichnet die Antwort des Regierungsrats als «ausweichend». Es werde verkannt, dass die öffentliche Hand mit 71 Prozent den Grossteil der ZSG besitze, wenn auch zersplittert auf die Ebenen von Kanton, Seegemeinden und Stadt Zürich. «Das ist ein Problem», sagt der Horgner Kantonsrat, «denn so fühlt sich niemand von der öffentlichen Hand verantwortlich und dann haben drei private Verwaltungsräte das Unternehmen in der Hand.» Brunner ist enttäuscht, dass sich der Regierungsrat hinter den Anteilen verschanzt. «Das ist eine mutlose und für die Öffentlichkeit enttäuschende Antwort», fasst er zusammen.

ZSG-Direktor Roman Knecht hält sich aus der politischen Diskussion heraus. Auf eine Stellungnahme angesprochen schreibt er: «Die ZSG nimmt die Antwort des Regierungsrats zur Kenntnis und fokussiert sich auf das operative Geschäft sowie die Vorbereitungen für die nächste Saison.» (Zürichsee-Zeitung)