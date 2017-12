Riesige Felsbrocken stürzen auf Sihluferweg in Adliswil

Es sind ziemlich grosse Brocken, die auf dem Sihluferweg zwischen der Sportanlage Tüfi und der ARA Sihltal liegen. Seit die Felsstücke vor einigen Tagen aus cirka sechs bis acht Metern Höhe auf den Weg geknallt sind, ist der Streckenabschnitt gesperrt. Wann die Aufräumarbeiten beginnen und die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist unklar. Die Verantwortlichen bei Grün Stadt Zürich, welche den Abschnitt durch die Stadtpolizei Adliswil sperren liessen, waren aufgrund der Weihnachtsferien nicht erreichbar.

Die Felsbrocken donnerten aus rund acht Metern Höhe auf den Sihluferweg. Bild: zvg.

Es dürften aber sicherlich mehrere Wochen vergehen, bis die Felsen weggeräumt sind. Das zeigen Erfahrungen. Denn es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Teile des Sihluferwegs unpassierbar sind. Anfangs Februar sorgten ausserordentliche Niederschläge dafür, dass ein Erdrutsch einen Teil des Sihluferwegs auf Thalwiler Seite in der Nähe der Gattikonerbrücke verschüttete. Der gleiche Abschnitt zwischen Gattikonerbrücke und Stirnimannsteg musste auch im Mai nochmals gesperrt werden, als die Erde 200 bis 300 Meter sihlabwärts auf der Höhe des Bahnhofs Langnau erneut ins Rutschen kam. 150 bis 180 Kubikmeter lehmige Erde, Bäume und Steine machten den Weg damals unpassierbar. Die Aufräumarbeiten dauerten in beiden Fällen mehrere Wochen.

Nichts Aussergewöhnliches

Aufgrund der Beschaffenheit des Geländes sind die Sperrungen nichts Aussergewöhnliches. Das Sihltal wird immer wieder von Erdrutschen und Felsstürzen heimgesucht. Der Grund dieser Gefahren liegt in der Entstehung der Landschaft. «Die Gletscher hinterliessen Moränen- und Schotterablagerungen und bildeten nach ihrem Rückzug übertiefe Täler», sagte Christoph Gassmann, Leiter Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamts im Mai auf Anfrage. Daraufhin hätten sich Rutschungen gebildet, die heute unstabile Böschung dem Sihlufer entlang sei eine Folge davon

Verantwortliche des Tiefbauamts des Kantons Zürich warfen damals gleichzeitig in dieser Zeitung gar die Frage auf, ob der Weg mittelfristig aufrechterhalten werden kann oder nicht. Die Diskussionen dazu sind immer noch in Gang. (Zürichsee-Zeitung)