Schwedische Investoren bedrängen regionale Tierärzte

Sie kaufen eine Tierklinik nach der anderen in Europa auf: die sich konkurrenzierenden schwedischen Klinikketten Evidensia und AniCura. Letztere ist in der Schweiz durch vier Standorte vertreten, Evidensia betreibt hierzulande im Moment fünf Kliniken. Das dürfte sich jedoch bald ändern. Denn verfügte Evidensia noch vor rund einem Jahr über 170 Klinik- und Praxis-Standorte in acht europäischen Ländern, sind es derzeit bereits über 750.

Bei AniCura präsentiert sich das Wachtum gemässigter: Die Tierklinikkette hat sich innerhalb eines Jahres von 150 auf 200 Standorte, verteilt auf sieben europäische Länder, vergrössert. Beide Klinikketten konzentrieren ihre Zukäufe momentan auf Kleintierkliniken nahe oder über der sechsstelligen Umsatzgrenze.

Kein Blick in die Karten

Die Zürichsee-Region ist für die Schweden von besonderem Interesse: «Wir werden uns bemühen, in den nächsten Jahren ein stärkeres Netzwerk um den Zürichsee zu schaffen», sagt Nicolas Haas, Ländermanager bei AniCura und dort verantwortlich für die Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Tiefer in die Karten blicken lassen bezüglich der Strategie und Verhandlungen mit Praxen und Kliniken am linken und rechten Seeufer, will er sich jedoch nicht: «Konkrete Angaben zu unserem Vorgehen in dieser Region kann ich keine machen». Haas hält fest: Die Deutschschweiz sei ein attraktiver Markt mit vielen exzellenten Tierkliniken, die auf hohem Qualitätsniveau arbeiten. Inwieweit sie mit Praxen um den Zürichsee in Verhandlung stehen, will auch Christoph Dänzer, Geschäftsführer bei Evidensia Deutschland, Schweiz und Österreich, nicht sagen: «Wir wollen in der Schweiz weiter wachsen». Doch in erster Linie gehe es darum, die bestehenden Partnerkliniken nachhaltig weiterzuentwickeln, so Dänzer. «Wir wollen das lokale Unternehmertum stärken und hochwertige Tiermedizin anbieten».

Unruhen im Tierarztmarkt

Die ambitionierten Expansionspläne der schwedischen Tierklinikketten sorgen seit rund drei Jahren für erhebliche Unruhen im Markt. Trotzdem werden sie hierzulande nur langsam wachsen können. Denn in der Schweiz fehlen grössere Praxisgruppen, durch deren Kauf die Ketten von heute auf morgen ihre Standortzahl merklich steigern könnten. Anders im Ausland: Dort übernahm AniCura beispielsweise im letzten Jahr eine Praxisgruppe in Holland – und verfügte auf einen Schlag über 82 Praxisstandorte mehr. Ein weitaus grösserer Deal tätigte Anfang 2017 Evidensia. Die Unternehmung kaufte die drittgrösste britische Tierarztkette mit 290 Standorten.

Am Zürichsee dürften sich die Schweden vorerst einmal die Zähne ausbeissen. Die grösste Tierklinik in der Region mit rund 60 Angestellten ist Marigin, ein Zentrum für Tiermedizin am Zürichsee mit Standorten in Feusisberg, Au, Adliswil und Langnau. Tierarzt und Mitinhaber Daniel Cantieni, der zusammen mit Tierarzt Moritz Schnewlin und Marie-Christine Jaeger das Klinikunternehmen aufgebaut hat und leitet, gibt sich dezidiert: «Wir wollen auf jeden Fall eigenständig bleiben.» Sie wurden jedoch schon mehrfach von den Schweden und anderen Investoren kontaktiert. «Ein Verkauf ist für uns keine Option».

Patienten sind keine Nummer

«Auf wenn wir ein grosser Klinikbetrieb sind, sind unsere Patienten und deren Besitzer nicht nur eine Nummer, und das Tier steht bei uns ganz klar im Mittelpunkt», sagt Cantieni. Bei Marigin gehe es in erster Linie um die persönliche Betreuung der Tiere und den persönlichen Kontakt. «Durch den 24-Stunden-Notfalldienst und den darausfolgenden Schichtbetrieb ist es für den einzelnen Tierarzt jedoch nich immer möglich, anwesend zu sein», sagt er. Cantieni befürchtet, der Kunde komme bei einer solchen Kette zu kurz: «Die Leute wollen nicht zu einem Investor, sondern zu einem Namen». Tatsächlich gehört beispielsweise Evidensia dem schwedischen Private-Equity-Fond EQT. Die Investmentgesellschaft mit Sitz in Stockholm verwaltet Fonds in der Höhe von 22 Milliarden Euro.

Einer der triftigsten Gründe, warum solche Klinikketten relativ leichtes Spiel mit Übernahmen grösserer Tierarztpraxen haben, ist die Schwierigkeit der Nachfolgeregelung. (Zürichsee-Zeitung)