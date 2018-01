Stadthaus bleibt wegen möglicher Einsturzgefahr geschlossen

Der Sturmtief «Burglind» hat am Mittwoch schweizweit unzählige Schäden angerichtet. Möglicherweise ist dabei auch das Adliswiler Stadthaus in Mitleidenschaft gezogen worden, wie die Stadt Adliswil am Donnerstag mitteilte. «Die Mitarbeiter im Gebäude haben nach dem Sturm über längere Zeit ein Knarren wahrgenommen», sagt Patrick Stutz, SVP-Stadtrat und Vorsteher der Werkbetriebe. Möglicherweise seien diese Geräusche während des Sturms noch vom Wind übertönt worden.

Zurückzuführen ist das Knarren laut Stutz auf zwei Betonstützen, die sich innen an der Fassade über alle Stockwerke erstrecken. Von innen seien jedoch keine sichtbaren Mängel auszumachen. «Um weitere Abklärungen durchzuführen werden als Sofortmassnahme pro Betonstütze und Etage je zwei zusätzliche Stützen eingebaut», sagt Patrick Stutz.

Weitere Massnahmen

Vorsorglich habe man die Mitarbeiter des rund 50 Jahre alten Gebäudes an der Zürichstrasse 12 am späteren Mittwochnachmittag heimgeschickt. «Es wäre für die Mitarbeiter im Stadthaus nicht zumutbar, dort weiterzuarbeiten, solange die Sicherheitslage nicht zweifelsfrei abgeklärt ist», sagt Stutz. Einen Ausweichstandort für die betroffenen Angestellten zu finden, sei laut Patrick Stutz so kurzfristig nicht möglich gewesen. Alle weiteren Standorte der städtischen Institutionen seien jedoch wie gewohnt geöffnet.

Von der Schliessung des Stadthauses betroffen sind die Abteilungen Einwohnerwesen, Zivilstandswesen, Steuern, Hochbau und Werkbetriebe. Sie sind 2010 vom alten Stadthaus in die neuen Räumlichkeiten gezogen. «Damals wurden einige Sanierungsarbeiten gemacht, an der Statik wurde jedoch nichts verändert», berichtet Patrick Stutz.

Mindestens bis Freitag bleibt der Zugang zum Stadthaus geschlossen. Auch das Trottoir entlang der Zürichstrasse bleibt vorübergehend gesperrt. Ausserdem wurde die Bushaltestelle Adliswil Krone temporär in südliche Richtung versetzt. (landbote.ch)