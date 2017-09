Wädenswiler Lehrlinge entdecken bisher unbekannte Bakterien

Die Lehrmeisterin hat den heute 20-jährigen Michael Opoku im Sommer 2014 mit der Aufgabe betraut, Bodenproben im Wädenswiler Reidholz zu entnehmen. Der damalige Biologielaborant-Lehrling musste Bakterien daraus isolieren, welche er als Pseudomonaden charakterisierte. Die anschliessende Überprüfung durch den Experten David Frasson förderte Erstaunliches zu Tage. Es handle sich dabei vermutlich um eine Ergänzung zu den fast 15 000 weltweit gültig beschriebenen Bakterien. Das «Lehrlingsprojekt Pseudomonaden» wurde ins Leben gerufen und die heute 18-jährige Tara Picozzi stiess dazu.

Die Feststellung, etwas bisher Unbekanntes entdeckt zu haben, motivierte die beiden Lernenden ungemein. Tara und er seien ausgeflippt, berichtete Michael Opoku rückblickend. Die ZHAW-Forscher reichten eine Publikation zu den neuen Bakterien im Dezember 2016 bei einer renommierten wissenschaftlichen Zeitung ein. Im August 2017 war es dann soweit: Das Fachblatt nahm die Publikationan und veröffentlichte sie.

Nach Wädenswil benannt

Die Namen der Bakterien sind eine Referenz an den Fundort: «Pseudomonas wadenswilerensis» und «Pseudomonas reidholzensis». Sie sind in der nationalen Stammsammlung in Wädenswil hinterlegt. Die Verantwortlichen erhoffen sich einen Austausch mit anderen Institutionen, sagte David Frasson an der Informationsveranstaltung vom Dienstag. Man sei bereits in Verhandlungen mit dem Institut Pasteur in Paris.

«Keiner von uns hätte zu Beginn der Ausbildung gedacht, dass wir am Ende mit einem wissenschaftlichen Paper dastehen.»Tara Picozzi

Die ZHAW-Forscher möchten die Bakterien noch weiter erforschen und ihr Nutzungspotential definieren. Pseudomonaden sind als Teil des Ökosystems Wald unter anderem für den Abbau von giftigen Stoffen verantwortlich. Weiter wollen die Wissenschaftler abklären, ob die Bakterien mit kleinen Modifikationen eventuell sogar für die Medikamentenherstellung verwendet werden können.

Berufslehre bietet Chancen

ZHAW-Direktor Urs Hilber betonte an der Präsentation, wie sehr man die Wichtigkeit der dualen Berufsbildung an diesem Projekt erkennen könne. Die Lehrlinge seien durch die Entdeckung mit Experten und auch der Leitung des Departaments in Kontakt gekommen.

Experte Frasson hebte hervor, dass es für die Leitung des Projekts von grosser Bedeutung war, den beiden Lernenden den Ablauf des ganzen Prozesses bis zum Erfolg bewusst zu machen. Dazu gehörten auch die negativen Aspekte wie der immense Zeitaufwand und die Beschaffung von finanzieller Unterstützung.

Als Belohnung für den Aufwand finden sich Michael Opoku und Tara Picozzi nun an prominenter Stelle auf der Autorenliste der Publikation. Dass die Lehrlinge nicht nur wie meistens üblich in der Danksagung erscheinen, sondern entsprechend ihrem Engagement erwähnt werden, freut Frasson besonders. So erhielten Michael Opoku und Tara Picozzi den verdienten Respekt für ihre Arbeit. «Keiner von uns beiden hätte zu Beginn der Ausbildung gedacht, dass wir am Ende mit einem wissenschaftlichen Paper dastehen», erklärte Tara Picozzi.

Die beiden jungen Wissenschaftler begeistern sich auch weiterhin für das Thema Biologie. Michael Opoku absolviert die Berufsmatur im Bereich Life Science in Zürich und Tara Picozzi arbeitet bei einem Start-Up, das sich mit Mikrobiologie beschäftigt, sowie der ZHAW. (Zürichsee-Zeitung)