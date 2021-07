Forschungsprogramm in Europa – «Horizon Europe»: Schweiz ist nur als Drittstaat eingestuft Die Europäische Union behandelt die Schweiz zukünftig bis auf Weiteres als nicht-assoziierter Drittstaat. Das ist ein herber Rückschlag für die hiesige Forschung. UPDATE FOLGT



Die Europäische Kommission informierte das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), dass die Schweiz für alle Ausschreibungen im Jahr 2021 den Status eines nicht-assoziierten Drittstaates innehabe. «Auch in diesem Modus können sich Forschende in der Schweiz, zwar in beschränktem Ausmass, an den Ausschreibungen beteiligen und direkt vom Bund finanziert werden. Die Teilnahme an Einzelprojekten, namentlich bei künftigen Ausschreibungen des European Research Council, der Marie Skłodowska Curie Aktionen und des European Innovation Council, ist jedoch prinzipiell nicht mehr möglich. Eine vollständige Assoziierung der Schweiz an «Horizon Europe» bleibt das erklärte Ziel des Bundesrates», schreibt das SBFI in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Das Rahmenprogramm der EU für Forschung und Innovation «Horizon Europe» dauert von 2021 bis 2027 und ist mit einem Gesamtbudget von gut 95 Milliarden Euro das weltweit grösste Forschungs- und Innovationsförderprogramm. Zusammen mit dem ausserordentlichen Konjunkturmassnahmenpaket «Next Generation EU» soll es den grünen und digitalen Wandel in ganz Europa fördern.

